변우석의 새 화보가 공개됐다./사진=패스트페이퍼

변우석의 새 화보가 공개됐다./사진=패스트페이퍼

배우 변우석이 파격적인 스타일링을 선보인 새 화보를 선보였다.패스트페이퍼 매거진은 29일 변우석과 함께한 화보를 공개했다. 패스트페이퍼는 "𝙱𝚄𝙸𝙻𝚃 𝚃𝙾 𝙻𝙰𝚂𝚃 시대를 초월한 나이키 '문 슈'와 배우 변우석의 만남"이라며 "아이콘은 하루아침에 만들어지지 않습니다. 선수들의 문제를 해결하기 위해 탄생한 문 슈와 긴 시간 자신만의 페이스로 커리어를 쌓아온 변우석. 서로 다른 시대와 분야에서 출발했지만, 두 아이콘의 시작점에는 흔들리지 않는 진정성이 있었습니다"라고 소개했다.이어 "초심을 잃지 않고 한 걸음씩 앞으로 나아가며 자신만의 이야기를 써 내려온 두 존재의 만남은 시간이 흘러도 변하지 않는 가치, 그리고 왜 어떤 것들은 시간을 넘어 아이콘으로 남는지에 관해 이야기합니다. 그리고 패스트페이퍼와 나이키가 함께한 프린트 매거진에 이 모든 이야기가 담겨 있죠. 변우석과 함께한 화보를 비롯해 문 슈의 아카이브와 제품 히스토리까지. fastpaper K-POP PARTY에서 배포될 스페셜 에디션을 통해 만나보세요!"라고 덧붙였다.화보 속 변우석은 로우라이즈 팬츠에 체크 셔츠와 흰 티셔츠를 매치해 색다른 스타일을 완성했다. 짧게 올라간 티셔츠 사이로 골반 라인을 드러냈고, 운동으로 다져진 탄탄한 팔뚝도 시선을 끌었다. 또 다른 착장에서는 스포티하면서도 청순한 분위기를 오가며 상반된 매력을 선보였다. 다양한 포즈와 안정적인 표현력으로 모델 출신다운 존재감을 다시 한번 입증했다.변우석의 새 화보를 본 팬들은 "월요병 치료제가 맞다", "화보 천재다", "광고주들이 좋아하는 이유를 알겠네" 등의 댓글을 남기며 긍정적인 반응을 보였다. 변우석은 현재 넷플릭스 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이라고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr