권소현이 취재진의 질문에 답하고 있다. / 사진=라이프타임 제공

그룹 포미닛 출신 배우 권소현이 아이돌 활동 시기를 회상했다.30일 오전 서울 구로구 신도림에 위치한 호텔에서 라이프타임 채널 새 토일드라마 '공감세포' 제작발표회가 진행됐다. 이날 행사에는 김명수, 강민아, 권소현과 김칠봉 감독이 자리해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.권소현은 극 중 그룹 아이원트 멤버로, 팀 내 센터 유지안(강민아 분)의 그림자에 늘 가려진 한이진 역으로 분했다. 유지안과 앙숙 관계를 이어오고 있으며, 어떤 상황에도 쉽게 무너지지 않는 지안에게 경쟁 의식을 키워간다.이날 권소현은 "한이진으로서 아이돌 활동 장면을 찍을 땐 제가 실제 (포미닛) 활동 시기에 썼던 일기를 펼쳐보기도 했다"고 언급했다. 권소현은 "일기를 보니 여러 감정이 복기되더라"라며 "그때 느꼈던 감정이 많은 도움이 됐다. 지금은 그때의 마음들을 받아들일 수 있는데, (포미닛 활동) 당시에는 어리기도 해서 (마음이) 좀 어려웠던 것 같다"고 일기장 속에 적힌 자신의 마음을 솔직하게 털어놨다.한편 '공감세포'는 공감을 부정한 여자(강민아 분)와 공감을 떠안은 남자(김명수 분)가 '감정 전이'라는 초현실적 사건으로 서로의 세계를 침범, 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다. 오는 7월 4일 첫 방송.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr