'Buds(버즈)'가 30일 발매된다. / 사진=호기심스튜디오

가수 Sondia(손디아)가 '나는 생존자다' 엔딩 테마곡 'Buds(버즈)'를 발매한다.Sondia가 부른 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 생존자다' 엔딩 테마곡 'Buds'가 30일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.'Buds'는 지난해 공개된 '나는 생존자다'의 정서를 담아낸 엔딩 테마곡이다. 고통과 상처를 딛고 다시 피어나는 희망의 메시지를 은유적으로 풀어냈다. 기타와 보컬 중심의 담백한 사운드로 시작해 점차 스트링이 더해지고, 코러스와 클라리넷의 따뜻한 선율이 어우러지며 곡의 감정을 풍성하게 완성한다.'폭싹 속았수다', '이태원 클라쓰' 등 다수의 작품에서 음악을 맡아온 박성일 음악감독은 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 생존자다'의 음악감독으로 참여해 작품 전반의 정서를 완성했다. 'Buds'는 다큐멘터리의 엔딩을 장식한 테마곡으로, 희망과 회복의 메시지를 섬세하게 녹여냈다.Sondia는 특유의 깊이 있는 음색과 섬세한 감성으로 'Buds'를 더욱 풍성하게 채웠다. 쓸쓸함과 따뜻한 위로가 공존하는 분위기 속에서 희망과 회복의 메시지를 담담하게 전하며 깊은 여운을 남긴다.Sondia의 'Buds'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr