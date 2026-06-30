김의성 / 사진=텐아시아 DB

연기의 성 / 사진 제공 : 미디어랩시소

배우 정상훈이 10년 넘게 묵혀온 기억을 꺼냈다.지난 29일 공개된 100% 가상 상황의 모큐멘터리 예능 '연기의 성'에서는 임형준과 김의성을 향한 서운함이 터져 나왔다. 추억 회상으로 시작된 만남은 뜻밖의 폭로로 이어졌다.이날 임형준은 정상훈과 카페에서 만나 15년 전 함께했던 뮤지컬 '펌프보이즈' 시절을 떠올리며 반가움을 드러냈다. 하지만 정상훈은 "형만 재밌지"라고 선을 그은 데 이어, "그때 형이 지하실 냄새 난다고 해서 향수 뿌리고 하루에 옷도 두 번씩 갈아입어", "형이 여자 친구한테 '화장 지우면 못생겼을걸요?'라고 말해서 나 이제 메이크업도 맨날 해"라며 서운함을 털어놨다. 예상치 못한 고백에 임형준은 "미안하다, 장난이었는데 그렇게 상처받을지 몰랐다"라고 사과했다.잠시 뒤 김의성이 합류한다는 소식이 전해지자, 정상훈은 "나 있는데 왜 부른 거야?"라며 불편한 기색을 감추지 못했다. 'SNL'에서 함께 호흡을 맞췄던 김의성이 반갑게 인사를 건넨 뒤 정상훈에게 가짜 중국어 개인기를 요청하자, 정상훈은 욕처럼 들리는 진짜 중국어를 연달아 선보여 놀라게 했다.김의성이 소속 배우와 뮤지컬 이야기를 이어가려고 하자 정상훈은 "형, 저 기억 안 나세요? 형 때문에 10년 동안 잠을 잘 자지 못했는데"라는 의미심장한 말을 던졌다. 기억을 더듬던 김의성이 끝내 기억하지 못하자, 정상훈은 "2015년", "일산", "장항동","친구가 하는 이자카야" 등 이야기 해 기억을 떠올리게 했다.정상훈이 자리를 비운 사이, 임형준은 김의성에게 "쟤 입이 싸서 형 이야기하고 다닐 거야, 그러니까 그냥 사과해"라고 설명하며 중재에 나서자, 김의성은 기억나지 않는 상황에도 먼저 사과를 건넸다. 그러나 정상훈의 마음은 쉽게 풀리지 않았고 결국 김의성은 무릎까지 꿇으며 사과했다.이후 정상훈이 "형이 그때 영화 '내부자들' 촬영이었는데 사우나에서 뺨 때리는 장면 찍고 왔다고 했잖아"라고 주장하자, 김의성은 "나 '내부자들'에 출연했지만 그런 장면은 찍은 적이 없다", "난 편집실에서만 찍었는데 그 장면은 편집돼서 안 나왔어"라고 설명했다. 결국 두 사람의 실랑이 끝에 정상훈이 말한 배우는 김의성이 아닌 다른 배우였던것으로 확인됐다'연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 100% 허구 상황의 모큐멘터리 예능이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr