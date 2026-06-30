배우 김민주가 약 2년 만에 국내 팬들과 만났다. 김민주는 팬미팅을 통해 밍들레(팬덤명)와 행복한 추억을 남겼다.
김민주는 지난 27일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 '2026 김민주 팬미팅 Hello, Our Summer with Berriz'를 열었다. 이번 팬미팅은 한국에서 열린 두 번째 단독 팬미팅이다. 김민주는 '여름 안에서'를 부르며 무대에 올라 팬들과 인사를 나눴다. 김민주의 청아한 음색에 객석에서는 환호가 터져나왔다.
이어 드라마 '샤이닝' 촬영 비하인드 사진을 공개하고 팬들의 질문에 직접 답하는 시간을 가졌다. 또한 댄스 퍼포먼스와 K-팝 메들리, 팬들이 보고 싶은 챌린지를 선보였다. 자신과 같은 선택을 한 팬을 찾는 퀴즈 코너를 통해 현장 관객들과 소통하기도 했다. 팬미팅 말미에는 직접 쓴 손편지를 읽으며 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "2년 만에 만날 수 있게 돼서 행복하다. 항상 보내주시는 마음 정말 소중하게 잘 간직하고 있고, 많은 힘을 받고 있다"면서 "우리 모두 건강하게 잘 지내다 좋은 날에 또 만나길 바란다. 정말 애정하고 응원한다"라고 말했다. 행사 종료 후에는 하이터치 이벤트를 진행하며 팬들과 기분 좋은 인사를 나눴다.
김민주는 앞서 일본에서 첫 단독 팬미팅을 개최했다. 일본 공연은 예매 시작 30초 만에, 이번 한국 공연은 예매 시작 1분 만에 전석 매진됐다.
김민주는 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'(가제)에서 늑대인간 하민수 역을 맡아 촬영을 이어가고 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
김민주는 지난 27일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 '2026 김민주 팬미팅 Hello, Our Summer with Berriz'를 열었다. 이번 팬미팅은 한국에서 열린 두 번째 단독 팬미팅이다. 김민주는 '여름 안에서'를 부르며 무대에 올라 팬들과 인사를 나눴다. 김민주의 청아한 음색에 객석에서는 환호가 터져나왔다.
이어 드라마 '샤이닝' 촬영 비하인드 사진을 공개하고 팬들의 질문에 직접 답하는 시간을 가졌다. 또한 댄스 퍼포먼스와 K-팝 메들리, 팬들이 보고 싶은 챌린지를 선보였다. 자신과 같은 선택을 한 팬을 찾는 퀴즈 코너를 통해 현장 관객들과 소통하기도 했다. 팬미팅 말미에는 직접 쓴 손편지를 읽으며 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "2년 만에 만날 수 있게 돼서 행복하다. 항상 보내주시는 마음 정말 소중하게 잘 간직하고 있고, 많은 힘을 받고 있다"면서 "우리 모두 건강하게 잘 지내다 좋은 날에 또 만나길 바란다. 정말 애정하고 응원한다"라고 말했다. 행사 종료 후에는 하이터치 이벤트를 진행하며 팬들과 기분 좋은 인사를 나눴다.
김민주는 앞서 일본에서 첫 단독 팬미팅을 개최했다. 일본 공연은 예매 시작 30초 만에, 이번 한국 공연은 예매 시작 1분 만에 전석 매진됐다.
김민주는 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'(가제)에서 늑대인간 하민수 역을 맡아 촬영을 이어가고 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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