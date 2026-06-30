김민주가 팬미팅을 열고 팬들을 만났다. / 사진제공=매니지먼트 숲

김민주가 팬미팅에서 다양한 이벤트로 팬들과 소통했다. / 사진제공=매니지먼트 숲

김민주의 한국 팬미팅은 예매 시작 1분 만에 매진됐다. / 사진제공=매니지먼트 숲

배우 김민주가 약 2년 만에 국내 팬들과 만났다. 김민주는 팬미팅을 통해 밍들레(팬덤명)와 행복한 추억을 남겼다.김민주는 지난 27일 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 '2026 김민주 팬미팅 Hello, Our Summer with Berriz'를 열었다. 이번 팬미팅은 한국에서 열린 두 번째 단독 팬미팅이다.김민주는 '여름 안에서'를 부르며 무대에 올라 팬들과 인사를 나눴다. 김민주의 청아한 음색에 객석에서는 환호가 터져나왔다.이어 드라마 '샤이닝' 촬영 비하인드 사진을 공개하고 팬들의 질문에 직접 답하는 시간을 가졌다. 또한 댄스 퍼포먼스와 K-팝 메들리, 팬들이 보고 싶은 챌린지를 선보였다. 자신과 같은 선택을 한 팬을 찾는 퀴즈 코너를 통해 현장 관객들과 소통하기도 했다.팬미팅 말미에는 직접 쓴 손편지를 읽으며 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "2년 만에 만날 수 있게 돼서 행복하다. 항상 보내주시는 마음 정말 소중하게 잘 간직하고 있고, 많은 힘을 받고 있다"면서 "우리 모두 건강하게 잘 지내다 좋은 날에 또 만나길 바란다. 정말 애정하고 응원한다"라고 말했다. 행사 종료 후에는 하이터치 이벤트를 진행하며 팬들과 기분 좋은 인사를 나눴다.김민주는 앞서 일본에서 첫 단독 팬미팅을 개최했다. 일본 공연은 예매 시작 30초 만에, 이번 한국 공연은 예매 시작 1분 만에 전석 매진됐다.김민주는 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'(가제)에서 늑대인간 하민수 역을 맡아 촬영을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr