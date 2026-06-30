가수 코드 쿤스트가 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

가수 겸 방송인 코드 쿤스트가 오랜 연인과 결별했다.30일 텐아시아 취재 결과, 코드 쿤스트는 8년 넘게 만났던 비연예인 연인과 결별한 것으로 확인됐다. 1989년생 동갑내기인 두 사람은 2016년부터 만남을 이어왔으나, 결국 각자의 길을 걷게 됐다. 상대는 패션 매거진 업계에 몸담은 인물로 알려졌다. 두 사람은 패션과 음악, 고양이 등 공통 관심사를 바탕으로 오랜 시간 관계를 이어왔다.최근 몇 년간 방송 활동과 프로듀싱을 병행하며 바쁜 일정을 소화해온 코드 쿤스트는 결별 후에도 음악 작업과 방송 등 스케줄에 집중하고 있다는 관계자 전언이다.코드 쿤스트는 지난해 3월 유튜브 채널 '나래식'에 출연해 결혼에 대한 생각을 밝히기도 했다. 당시 그는 "나도 결혼해서 아기도 갖고 싶다. 근데 누구나 결혼하고 싶다고 하지만 지금의 내가 내려놓을 수 있는 게 있어야 하는 것 같다. 그런데 지금 우리는 항상 내년으로 미룬다. 사람이면 해야 하는 것들인데"라고 말했다.한편 코드 쿤스트는 2013년 싱글 'Lemonade'로 데뷔했다. 이후 '꽃', 'JOKE!', 'XI' 등 다수의 앨범을 발표하며 국내 대표 프로듀서로 자리매김했다. MBC '나 혼자 산다', Mnet '쇼미더머니' 시리즈, JTBC '싱어게인3' 등 다양한 프로그램에서도 활약하며 음악성과 예능감을 동시에 인정받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr