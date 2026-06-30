'그대에게 드림'이 첫사랑과 꿈을 다시 마주하는 로맨스로 시청자들을 찾는다./사진제공=ENA

'그대에게 드림'이 첫사랑과 꿈을 다시 마주하는 로맨스로 시청자들을 찾는다./사진제공=ENA

'그대에게 드림'이 첫사랑과 꿈을 다시 마주하는 로맨스로 시청자들을 찾는다.7월 13일 첫 방송 되는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 살아가는 생계형 리포터 주이재(이혜리 분)가 15년 만에 재회하며 펼치는 로맨틱 코미디다. 미완성으로 남았던 영화와 끝나지 않은 첫사랑을 다시 써 내려가는 이야기를 그린다.'트리거', '경이로운 소문' 시즌1·2를 연출한 유선동 감독과 '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다', '미스터 션샤인', '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 의기투합했다.유선동 감독은 "꿈과 사랑, 이 두 단어를 혹시 고루하게 느끼는 분들이라면 '그대에게 드림'을 보면서 다시금 꿈과 사랑이라는 두 단어에 가슴이 콩닥콩닥 뛰게 될 것"이라며 "이미 이 두 단어만 들어도 벌써 가슴이 뛰는 분들이라면 이제 가슴이 뜨거워질 차례"라고 소개했다. 이어 "우수빈과 주이재, 주이재와 우수빈의 꿈과 사랑 이야기를 함께 보시면서 다 같이 웃고 울어보시는 것이 어떨까 싶다"고 말했다.정은비 작가는 "첫사랑과 꿈은 자아가 형성되어 가는 시기에 가장 순수하고 뜨겁게 피어난다는 점, 또 어른이 되어가면서 자연스레 마음 한 켠에 묻어두고 살아간다는 점까지 꽤 비슷한 지점이 있는 것 같다"며 "그 시절 첫사랑의 설렘은 물론, 꿈으로도 설렘을 선사하는 작품이 되면 좋겠다"고 밝혔다.이어 "꿈을 품고 사는 사람은 참 사랑스러운데 그런 사람을 향한 동경에서 이 이야기는 출발했다"며 "꿈을 가질 수 없었던 우수빈, 꿈을 잊고 살던 주이재, 꿈을 포기한 적 없는 심유건, 꿈이 필요하지 않았던 오하나까지, 모든 인물이 꿈을 향해 나아가는 순간 찬란하게 빛나는 얼굴들을 봐주셨으면 좋겠다. 시청자분들도 이 드라마를 보시면서 반짝반짝 빛나는 시간이었다고 생각해주시면 더할 나위 없이 행복할 것 같다"고 전했다.유 감독은 황인엽과 이혜리에 대한 신뢰도 전했다. 그는 "우리 작품의 가치를 제일 먼저 알아본 황인엽 씨는 테스트 촬영을 하는 날부터 이미 우수빈 그 자체였고, 황인엽 씨의 다채로운 얼굴을 볼 수 있는 작품이 될 것"이라고 말했다.이어 "이혜리 씨는 배우로서의 이성과 본능이 이상적인 균형을 갖춘 배우"라며 "완벽한 사전 준비와 예상치 못한 즉흥 연기, 두 가지를 모두 경험하게 해준 놀라운 배우"라고 평가했다.정 작가는 우수빈과 주이재의 관계를 '재회', '구원', '성장'이라는 세 가지 키워드로 설명했다. 그는 "서로의 가장 찬란했던 첫사랑이자 가장 아픈 상처를 잘 알고 있는 관계"라며 "두 사람의 재회는 사랑이 다시 시작되는 계기를 넘어 함께 꿈을 이뤄가는 과정에서 서로를 이해하고 상처를 마주하며 성숙한 어른으로 성장해가는 출발점"이라고 말했다.백성철과 이열음은 각각 단역배우 심유건과 톱스타 오하나를 맡아 20대의 풋풋한 사랑을 그린다. 이상엽과 이지민은 영화제작사 대표 서인욱과 방송작가 최사랑으로 분해 또 다른 형태의 로맨스를 선보인다.유 감독은 "백성철 씨는 정말 선한 눈빛을 가진 배우라 캐릭터에 자연스럽게 몰입하게 된다. 이열음 씨는 첫 미팅이 끝나자마자 오하나 역으로 결정할 만큼 강한 확신을 준 배우였다"고 말했다.이어 "이상엽 씨는 언젠가 꼭 함께 작업하고 싶었던 배우였고, 이번 작품에서도 매력을 보여줄 것"이라며 "이지민 씨의 톡톡 튀는 매력이 더해져 '그대에게 드림'이라는 레시피가 완성됐다. 최사랑이 사랑스럽게 느껴진다면 전적으로 이지민 씨의 공"이라고 덧붙였다.유 감독은 "우수빈과 주이재는 꿈과 현실 사이에 놓인 30대의 사랑을, 심유건과 오하나는 풋풋한 20대의 사랑을, 서인욱과 최사랑은 어른의 사랑을 담아냈다"며 "각기 다른 사랑의 형태를 보며 색다른 재미를 느끼셨으면 한다"고 전했다.정 작가는 "인물들의 로맨스뿐 아니라 사람과 사람 사이를 오가는 따뜻한 위로가 있는 드라마"라며 "거칠고 투박한 사랑, 애틋하고 조심스러운 사랑, 비뚤고 서툰 사랑까지 다양한 사랑의 형태를 공감하며 즐길 수 있는 작품이 될 것"이라고 말했다.'그대에게 드림'은 7월 13일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr