손흥민, 박서준 / 사진=텐아시아 DB

사진=손흥민 SNS

대한민국 축구대표팀 주장 손흥민이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 탈락에 대한 심경을 담은 장문의 사과문을 공개한 가운데, 연예계 동료들의 응원이 이어지고 있다.손흥민은 30일 자신의 SNS를 통해 "어디서부터 시작해야 할지 모르겠습니다. 모른 척할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않습니다"라며 장문의 글을 게재했다. 그는 "가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "저에게도 누구보다 소중한 대회였고, '어린아이의 꿈의 무대'가 무너져 내린 것 같아 이루 말할 수 없이 착잡하다. 솔직히 말하면 지금도 이 현실을 받아들이기가 쉽지만은 않다"고 심경을 털어놨다.이어 "팬분들의 마음을 돌릴 수 있도록 다시 제 자리에서 최선을 다하겠다. 죽기 살기로 달려 다시 즐거움을 드릴 수 있도록 준비하겠다"며 "모든 선수들에게 너무 많은 비판과 상처를 주기보다는 따뜻한 응원과 격려를 보내주시길 부탁드린다"고 당부했다.손흥민의 진심 어린 글에는 연예계 스타들의 응원이 이어졌다. 그룹 슈퍼주니어 김희철은 자신의 눈물 흘리는 모습을 담은 움직이는 이미지를 댓글로 남기며 안타까운 마음을 표현했다. 배우 박서준을 비롯해 가수 크러쉬, 존박, 싸이, 양요섭, 딘딘, 방송인 문세윤, 정준하, 오상진, 신봉선, 이현이, 래퍼 넉살 등도 '좋아요'를 누르며 손흥민을 응원했다.앞서 대한민국 축구대표팀은 남아프리카공화국과의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0-1로 패하며 1승 2패, 조 3위로 대회를 마감했다. 월드컵 조기 탈락 이후 홍명보 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 감독직에서 자진 사퇴했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr