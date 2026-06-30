배우 김미경과 진기주가 드라마 촬영 중인 근황을 공개했다.
30일 김미경은 자신의 SNS에 "새로 만난 내 딸인데 짱 쎄"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
사진 속에는 김미경이 진기주의 어깨를 감싼 채 기대고 있다. 이에 진기주는 김미경을 손바닥으로 가리키며 웃었다. 두 사람은 다정하게 서서 카메라를 응시했다.
극 중에서 모녀로 호흡을 맞추는 두 사람은 화기애애한 분위기를 자아냈다. 이들이 선보일 새로운 케미에 팬들의 기대가 이어지고 있다. 특히 최근 '참교육'으로 강한 인상을 남긴 진기주가 보여줄 다른 모습에도 관심이 쏠린다.
두 사람이 촬영 중인 작품은 2027년 방영을 앞둔 KBS 드라마 '슬리핑닥터'다. 정신과 개인병원의 초보 자영업자 갑 홍경(진기주 분)과 일당백 페이닥터 을 남지오(홍경 분)의 이야기를 담는다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
30일 김미경은 자신의 SNS에 "새로 만난 내 딸인데 짱 쎄"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
사진 속에는 김미경이 진기주의 어깨를 감싼 채 기대고 있다. 이에 진기주는 김미경을 손바닥으로 가리키며 웃었다. 두 사람은 다정하게 서서 카메라를 응시했다.
극 중에서 모녀로 호흡을 맞추는 두 사람은 화기애애한 분위기를 자아냈다. 이들이 선보일 새로운 케미에 팬들의 기대가 이어지고 있다. 특히 최근 '참교육'으로 강한 인상을 남긴 진기주가 보여줄 다른 모습에도 관심이 쏠린다.
두 사람이 촬영 중인 작품은 2027년 방영을 앞둔 KBS 드라마 '슬리핑닥터'다. 정신과 개인병원의 초보 자영업자 갑 홍경(진기주 분)과 일당백 페이닥터 을 남지오(홍경 분)의 이야기를 담는다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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