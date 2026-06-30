김미경과 진기주가 모녀 연기를 선보인다. / 사진=김미경 SNS

배우 김미경과 진기주가 드라마 촬영 중인 근황을 공개했다.30일 김미경은 자신의 SNS에 "새로 만난 내 딸인데 짱 쎄"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 김미경이 진기주의 어깨를 감싼 채 기대고 있다. 이에 진기주는 김미경을 손바닥으로 가리키며 웃었다. 두 사람은 다정하게 서서 카메라를 응시했다.극 중에서 모녀로 호흡을 맞추는 두 사람은 화기애애한 분위기를 자아냈다. 이들이 선보일 새로운 케미에 팬들의 기대가 이어지고 있다. 특히 최근 '참교육'으로 강한 인상을 남긴 진기주가 보여줄 다른 모습에도 관심이 쏠린다.두 사람이 촬영 중인 작품은 2027년 방영을 앞둔 KBS 드라마 '슬리핑닥터'다. 정신과 개인병원의 초보 자영업자 갑 홍경(진기주 분)과 일당백 페이닥터 을 남지오(홍경 분)의 이야기를 담는다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr