문원, 신지 / 사진=신지 SNS

‘남의 집 귀한 가족’ / 사진=MBN

가수 신지와 문원이 무산된 신혼 여행 대신 경주 여행을 떠난다.30일 방송되는 '남의 집 귀한 가족' 5회에서는 예기치 못한 상황으로 미뤄야 했던 몰디브 신혼여행 대신, 경주로 결혼 후 첫 여행을 떠난 신지·문원 부부의여행기가 그려진다.이날 방송에서 평소 "경주에 꼭 가보고 싶다"라던 신지의 말을 가슴에 새겨두었던 문원은 신혼여행이 무산되자 아쉬움을 달래주기 위해 직접 경주 여행을 계획한다. 여행길에서 두 사람은 현실적인 고민을 나눈다. 일상적인 문자 메시지 습관부터 감정을 표현하는 방식까지 서로의 가치관을 공유하던 중, 문원은 "'ㅇㅋ'라는 단 두 글자의 답장은 서운하다"라며 속마음을 고백한다.이에 신지는 "절대 그런 뜻이 아니다"라고 억울해하면서도, 곧바로 "당신도 나한테 '즐'이라고 보낸 적 있잖아"라며 날카로운 반격을 날린다. 대화 끝에 두 사람이 도착한 첫 목적지는 놀이공원. 평소 놀이기구 마니아인 신지는 "내 인생 버킷리스트 중 하나가 이곳의 '끝판왕 롤러코스터'를 타는 것이었다"라며 기뻐한다. 반면 고소공포증이 있는 문원은 얼굴이 하얗게 질린 채 "과거 롤러코스터를 타다가 토한 적이 있다", "이걸 타면 하루 종일 앓아눕는다"라며 전전긍긍한다. 하지만 문원은 이내 "남자는 도전하고 보는 것"이라며 일생일대의 탑승을 결심한다.두 번째 코스로 낭만적인 연등축제를 찾은 두 사람은 은은한 등불 아래 서로의 인생샷을 남긴다. 반짝이는 야경 속에서 문원은 "사실 평소에 사람이 많은 곳을 두려워하는 편인데, 많은 분이 응원해 주시는 걸 보며 큰 용기를 얻었다"라며 속내를 털어놓는다.숙소에 도착해 신지를 향해 문원은 "옆모습이 진짜 예쁘다", "볼 때마다 항상 색다르다"라며 애정들 드러낸다. 그러다가 문원은 "하루는 활발하고 애교가 넘쳤다가, 하루는 짜증을 냈다가… 사실 무서운 건 매일이지만, 또 어떤 날은 너무 사랑스럽다"라며 솔직 고백을 투척한다.두 사람은 자연스럽게 가슴속 깊은 이야기를 꺼내놓는다. 신지가 남편 문원을 향해 "나 때문에 자기가 힘든 게 아닌지 걱정된다"라며 미안해하자, 문원은 도리어 신지를 감싸안는 든든한 고백으로 아내의 미안함을 단숨에 녹여버린다. 여기에 신지는 스튜디오에서 마주한 자신들의 결혼식 영상을 보며 "나는 평생 주는 것만 익숙했던 사람인데, 남편 덕분에 기대는 법을 알게 됐다"라며 문원을 향한 진심을 전한다.30일 오후 9시 50분 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족' 5회에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr