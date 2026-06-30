배우 김규선이 임신 초기부터 팔불출 엄마의 면모를 보였다.
지난 29일 유튜브 채널 '귯와이프 김규선'에는 '오랜 기다림 끝에 찾아온 기적, 임밍아웃'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 초반 김규선은 임신 테스트기의 선명한 두 줄을 확인했다. 그는 자막으로 "사실 내일이 시험관하러 가는 날이다"라며 예기치 않게 찾아온 기적에 놀라움을 감추지 못했다. 이후 김규선은 4주부터 6주까지 초음파를 공개하며 "한 주 한 주 이렇게 성장하고 있다"고 말했다. 그는 "내 눈에만 보이는 건지 약간 다리, 팔, 머리 같지 않냐"며 "얼굴도 보이는 것 같다"고 설명했다. 김규선은 "심장 박동수도 저번 주랑 이번 주가 차이 난다"며 자랑했다. 아직 콩알만 한 크기인 태아를 두고 벌써 팔불출 엄마의 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
2017년 비연예인과 결혼한 김규선은 결혼 9년 만에 임신 소식을 밝혔다. 많은 팬의 축하가 쏟아지고 있다 .
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 29일 유튜브 채널 '귯와이프 김규선'에는 '오랜 기다림 끝에 찾아온 기적, 임밍아웃'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 초반 김규선은 임신 테스트기의 선명한 두 줄을 확인했다. 그는 자막으로 "사실 내일이 시험관하러 가는 날이다"라며 예기치 않게 찾아온 기적에 놀라움을 감추지 못했다. 이후 김규선은 4주부터 6주까지 초음파를 공개하며 "한 주 한 주 이렇게 성장하고 있다"고 말했다. 그는 "내 눈에만 보이는 건지 약간 다리, 팔, 머리 같지 않냐"며 "얼굴도 보이는 것 같다"고 설명했다. 김규선은 "심장 박동수도 저번 주랑 이번 주가 차이 난다"며 자랑했다. 아직 콩알만 한 크기인 태아를 두고 벌써 팔불출 엄마의 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
2017년 비연예인과 결혼한 김규선은 결혼 9년 만에 임신 소식을 밝혔다. 많은 팬의 축하가 쏟아지고 있다 .
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