'김부장'이 방송 2회 만에 전국 시청률 15%를 돌파하며 초반 흥행에 성공했다./사진제공=SBS

SBS 금토 드라마 '김부장'이 방송 2회 만에 전국 시청률 15%를 돌파하며 초반 흥행에 성공했다.지난 26일 첫 방송 된 SBS 금토 드라마 '김부장'은 2회에서 전국 15.7%, 수도권 15.9%, 순간 최고 18.1%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 시청률 15%를 넘어섰다. 첫 방송은 전국 9.5%, 수도권 9.8%를 기록하며 올해 방송된 미니시리즈 첫 회 시청률 1위로 출발한 데 이어 2회 만에 자체 최고 기록을 경신했다.방송 2회 만에 시청률 15%를 돌파한 것은 2021년 '펜트하우스3' 이후 약 5년 만이다. 전 채널 드라마 기준으로도 이례적인 상승세를 보이며 초반 흥행을 이어가고 있다.2049 타깃 시청률도 강세를 보였다. 평균 5.8%, 최고 7.17%를 기록하며 토요일 전체 프로그램은 물론 한 주간 방송된 전 채널·전 장르 프로그램 가운데 1위에 올랐다. 이는 tvN '눈물의 여왕'과 SBS '굿파트너' 이후 약 2년 만에 2049 시청률 5%를 넘어선 기록이다.해외 반응도 이어지고 있다. 플릭스패트롤 기준 넷플릭스 글로벌 TV쇼 순위 3위에 올랐으며, TOP10에는 90개국이 이름을 올렸다. 한국을 비롯해 홍콩, 싱가포르, 대만, 베트남, 인도네시아, 말레이시아, 뉴칼레도니아 등 8개국에서는 1위를 기록했다.'김부장'은 평범한 가장 김부장이 딸을 지키기 위해 전설의 특수공작원 본능을 깨우는 과정을 그린 작품이다. 소지섭을 중심으로 최대훈, 윤경호, 주상욱, 손나은 등이 출연해 액션과 가족애를 함께 풀어내고 있다.이광순 CP는 "첫 주부터 상상 이상의 뜨거운 사랑을 보내주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다"며 "김부장이라는 인물이 가진 무게감과 가족을 지키기 위한 고군분투가 젊은 세대에게 어떻게 다가갈지 고민이 많았다. 하지만 세대를 불문하고 '아빠'라는 존재가 주는 의미와 통쾌한 반격에 2049 시청자들도 공감해 주신 것 같다"고 말했다. 이어 "김부장 팀의 '아빠 유니버스'가 보여줄 진정한 카타르시스는 이제부터 시작이다. 앞으로의 전개도 기대해 달라"고 전했다.'김부장' 3회는 7월 3일 오후 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr