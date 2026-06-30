신승태가 싱글즈와 즐거운 시간을 보낸다. / 사진제공=KBS '황신혜의 같이 삽시다'

트로트 가수 신승태가 '황신혜의 같이 삽시다'에서 가족 이야기를 털어놓는다.오는 7월 1일 방송되는 KBS 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 싱글즈가 포천 한탄강 봄 가든페스타를 찾는다.싱글즈는 기념사진을 찍던 중 신승태가 말 코스프레 의상을 입고 등장해 깜짝 놀란다. 황신혜는 그의 의상을 직접 착용해 웃음을 자아낸다.신승태는 황신혜, 양정아, 신계숙과 각각 시간을 보낸다. 사진 촬영을 좋아하는 황신혜를 위해 직접 사진을 찍어주고 양정아와는 손을 잡고 함께 달린다. 신계숙 앞에서는 무릎을 꿇고 세레나데를 부른다. 이를 멀리서 지켜보던 황신혜와 양정아는 신승태가 추궁당하는 것으로 오해한다.방송에서는 신승태의 가족 이야기도 공개된다. 그는 무명 시절에도 성공을 확신했던 이유로 긍정적인 마음가짐과 가족을 꼽는다. 또 학창 시절 아버지의 빚보증으로 단칸방에서 생활했던 경험도 털어놓는다. 싱글즈의 요청으로 즉석 버스킹도 펼친다. 신승태는 관객과 호흡을 맞추며 무대를 꾸밀 예정이다.'황신혜의 같이 삽시다'는 서로 다른 삶을 살아온 싱글들이 함께 생활하며 일상을 공유하는 과정을 담은 관찰 예능 프로그램이다. 매주 수요일 오후 7시 40분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr