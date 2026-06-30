코미디언 이홍렬이 장모상을 당했다. / 사진=이홍렬 SNS

코미디언 이홍렬이 장모상을 당했다.이홍렬은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "1987년부터 39년간 우리 부부가 사는 것을 홀로 지켜봐 오신 장모님"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이홍렬 장모의 빈소가 마련된 모습. 이홍렬은 고인에 대해 "장인어른도 없이 잘 키워오신 딸을 저를 믿고 맡겨주신 분"이라며 "저 역시 부모님도 안 계신 터라 유일하게 어르신으로 모시고 믿고 의지했다"고 전했다.이홍렬은 "저를 믿고 따님을 제게 맡겨주셔서 감사하다"면서 "끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.한편 이홍렬은 1954년생으로 올해 만 72세다. 1979년 TBC 라디오 가요대행진으로 데뷔했다. 슬하에 두 아들을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr