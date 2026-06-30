박은빈과 양세종이 예측 불가한 첫 만남으로 오컬트 로맨스의 시작을 알렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

박은빈과 양세종이 예측 불가한 첫 만남으로 오컬트 로맨스의 시작을 알렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

박은빈과 양세종이 예측 불가한 첫 만남으로 오컬트 로맨스의 시작을 알렸다.7월 18일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '오싹한 연애'는 연애의 시작 티저 영상을 공개하며 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리(박은빈 분)와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사 마강욱(양세종 분)의 특별한 인연을 예고했다.영상에는 서로를 밀어내려는 천여리와 끊임없이 다가서는 마강욱의 상반된 관계가 담겼다. 귀신을 보고 들을 뿐 아니라 자신과 손이 닿은 사람까지 귀신을 보게 된다는 사실을 알고 있는 천여리는 "앞으로 그 누구의 손도 잡을 수 없다는 걸"이라며 스스로 사람들과 거리를 둔다.하지만 강력한 집념의 소유자인 마강욱은 천여리에게 "손 좀"이라며 도움을 요청한 뒤 그의 곁을 떠나지 않는다. 이어 망설임 없이 손을 맞잡은 뒤 "제 스타일 아니다"라고 말해 천여리를 당황하게 만든다. 뜻밖의 상대에게 '0 고백 1 거절'을 당한 천여리 역시 "그쪽 스타일 안 궁금하다"고 받아치며 티격태격 케미를 완성한다.영상 말미에는 늘 부딪치던 두 사람이 같은 침대에서 한 이불을 덮고 눈을 뜨는 장면이 이어져 궁금증을 높인다. 두 사람이 어떤 이유로 함께 밤을 보내게 된 것인지, 예상 밖 상황이 두 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.특히 "우리의 손이 닿는 순간 오싹한 연애가 시작된다"는 문구는 규칙을 깨고 손을 맞잡은 천여리와 마강욱의 관계가 어떻게 변화할지 기대감을 더했다.'오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그린 작품으로, 7월 18일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr