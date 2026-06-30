그룹 티아라 출신 화영이 웨딩 화보를 진행하고 있다. / 사진=류화영 SNS

사진=류화영 SNS

그룹 티아라 출신 화영이 웨딩 스냅과 함께 예비 신랑의 얼굴을 전격 공유했다.화영은 30일 자신의 인스타그램에 "평범한 날들을 특별하게 만들어 준 사람과 함께라는 이름으로 이제는 같은 계절을 걷습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 화영이 결혼식 스냅 촬영을 진행하고 있는 모습. 특히 화영은 그간 보여주지 않았던 예비 신랑의 얼굴을 모자이크나 가림 없이 전체 공유해 눈길을 끌었다.류화영은 지난 4월 1일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 전했다. 그는 "설렘 위에 확신을 더해, 이제는 같은 길을 걸어가고자 합니다. 사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했다"고 밝혔다. 예비 신랑은 3살 연상의 사업가인 것으로 알려졌다. 두 사람은 오는 9월 12일 백년가약을 맺는다.한편 류화영은 티아라가 데뷔 2년 차가 됐을 즈음 2010년 티아라의 디지털 싱글 '왜 이러니'로 합류했다. 이후 2년 만에 팀을 탈퇴했고 배우로 전향해 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr