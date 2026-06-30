'치과의사' 28기 정희♥광수, 달달한 돌싱 커플…육아 중에도 데이트는 열심히

28기 돌싱 커플이다./SNS

'나는 솔로' 28기 정희가 연인 광수와 함께한 데이트 현장을 공개했다.정희는 최근 자신의 SNS를 통해 "즐거운 저녁"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정희는 레드 컬러 재킷에 데님 팬츠를 매치한 캐주얼한 스타일로 포즈를 취하고 있다. 유럽의 야경을 연상케 하는 감성적인 공간을 배경으로 환한 미소를 짓는 모습이 눈길을 사로잡는다.이어진 사진에서는 광수와 다정하게 서로를 바라보며 포옹을 나누는 모습도 담겼다. 두 사람은 자연스러운 스킨십과 애정 어린 눈빛으로 현실 연인의 달달한 분위기를 자아냈다. 서로에게 기대 선 채 미소를 짓는 모습에서는 안정감 있는 커플의 케미가 고스란히 전해졌다.한편 정희와 광수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 통해 연인으로 발전했다. 치과의사인 정희는 슬하에 딸을 키우고 있다. 남자친구 광수 또한 딸을 키우는 싱글대디다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr