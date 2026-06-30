사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 성시경이 악플에 상처를 받는다고 고백했다.29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 가수 성시경에 출연했다.이날 성시경은 신동엽과 26년 우정을 돌아보는 한편, 유튜브 채널 '먹을텐데'를 운영하며 겪는 고민과 악성 댓글에 대한 생각을 진솔하게 밝혔다.성시경은 자신이 운영 중인 '먹을텐데'에 대해 "가게를 소개하면서 단 한 번도 돈을 받은 적이 없다"며 "브랜드 가치가 생긴 것은 감사하지만 민폐를 끼치는 걸 가장 싫어한다"고 말했다.이어 "욕을 너무 많이 먹으면 사람이 이상해진다. 칭찬이 100개이고 욕이 1개여도 그 하나만 계속 생각난다"고 털어놓으며 "나는 댓글을 전부 읽는다. 이해하려고 하고, 생각도 많이 하고, 상처도 많이 받는다"고 솔직하게 고백했다.반면 신동엽은 악성 댓글에 크게 흔들리지 않는 성격이라고. 성시경은 "형은 악플을 거의 보지 않는다. 그래서 헛수고하지 말라는 말을 꼭 해주고 싶다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.그러면서 "형은 정말 악플에 상처를 안 받는다. 그런데 나는 다 읽는다. 그래서 더 힘들다"고 덧붙였다. 정호철은 "선배님은 동생들 악플은 본다. 잘되길 바라는 마음에서 실수하지 않도록 미리 이야기해 주는 편"이라고 미담을 전했다.성시경은 악성 댓글을 남기는 사람들을 향해서도 자신의 생각을 전했다. 그는 "사람을 욕하는 사람은 늘 존재한다. 하지만 누군가에게 피해를 주고 있다는 사실은 꼭 알았으면 좋겠다"고 말했다."수틀리면 전 재산을 걸어서 고소할 거"라고 밝힌 성시경은 "악플 달아도 되는데, 다 보고 있다. 그 결과도 감당해야 할 것"이라고 경고했다.한편, 신동엽은 성시경과의 첫 만남을 떠올리며 "데뷔 전부터 알고 지냈다. 노래를 정말 잘하는 대학생이라고 소개받았는데, 함께 술을 마시다 보니 금세 친해졌다"고 말했다. 이어 "잘생긴 연예인 느낌보다 그냥 재미있는 친구였다. 술자리에서 자연스럽게 어울리며 친해졌고 데뷔 이후에도 자주 만났다"고 회상했다.이에 성시경은 신인 시절 신동엽의 존재가 큰 힘이 됐다고 털어놨다. 그는 "나는 아무것도 아닌 신인이었는데 형은 처음부터 편하게 받아줬다. 방송에서 만나도 늘 반갑게 대해줬고, 익숙한 MC가 있다는 것만으로도 큰 힘이 됐다"고 고마움을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr