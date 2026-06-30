김정난과 박미선이 제주도로 우정 여행을 떠났다. / 사진='김정난' 유튜브 캡쳐

김정난이 아미를 잘못 알아들어 웃음을 안겼다. / 사진='김정난' 유튜브 캡쳐

배우 김정난이 방탄소년단 팬덤 아미를 잘못 알아들어 웃음을 안겼다.지난 29일 유튜브 채널 '김정난'에는 '오픈카 타고 제주도 가서 수국축제, 찐맛집, 수다 24시간 떤 절친 박미선, 김정난 우정여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 김정난은 개그우먼 박미선과 함께 제주도 여행을 즐겼다.박미선은 차를 타며 이동하던 중 방탄소년단의 노래를 들었다. 그는 "죽기 전에 방탄 한번 만나볼 수 있을까"라고 했고 김정난은 "예능을 많이 하니까 나보다 기회가 많을 것 같다"고 언급했다.박미선은 또 다른 방탄소년단 팬인 후배 홍윤화를 언급했다. 그는 "홍윤화가 아미더라"라고 말했다. 이에 김정난은 "개그우먼 홍윤화? 무슨 암이냐"고 놀라며 되물었다. 두 사람의 동문서답이 계속되자 지인이 "방탄 아미"라고 정정해 웃음을 자아냈다.박미선은 아름다운 노을을 감상하던 중 든 생각을 공유했다. 그는 "쓸데없는 일에 그렇게 고민할 필요 없다"며 "생각보다 세월 빨리 간다. 열심히 살아야 한다"고 당부했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr