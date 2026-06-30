'탐정들의 영업비밀'에서 소개팅 앱을 통해 사기 행각을 벌이는 한 남성을 파헤쳤다. / 사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 소개팅 앱에서 사기 행각을 벌여온 한 남성을 추적했다.지난 29일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 "만난 지 8일 만에 혼인신고를 한 남자와 혼인취소를 하고 싶다"는 의뢰인을 위해 증거를 찾는 과정이 그려졌다.40대 여성 의뢰인은 결혼을 서두르던 중 한 소개팅 앱에서 5살 연하의 남자를 만났다. 그는 자신을 "서울 강남 일대에 부동산 3채를 보유한 사업가"라고 소개하며 재력을 과시했고, 돈을 불려주겠다며 투자 명목으로 의뢰인에게 돈을 요구했다. 의뢰인이 의심하자 남자는 잔액 264억 원이 찍힌 계좌를 보여주고 자신의 어머니와 통화까지 시켜줬다.결국 남자를 평생의 반려자라고 믿게 된 의뢰인은 만난 지 8일 만에 혼인신고를 하고 그에게 7800만 원을 건넸다. 하지만 이후에도 남자의 무리한 금전 요구가 계속되자 뒤늦게 사기임을 직감한 의뢰인은 혼인취소를 위해 탐정단을 찾았다.탐정단은 수소문 끝에 남자의 어머니를 만나 남자의 충격적인 과거를 듣게 됐다. 그는 "아들이 여자들과 돈 문제로 얽혀 4년간 복역 후 작년 말에 출소했다"고 털어놨다. 이후 탐정단과 마주한 남자는 의뢰인에게 했던 말이 모두 거짓이었다고 태연하게 인정했다.그는 "회사를 운영한 적도 없고, 264억 원 계좌는 포토샵으로 만든 것"이라며 "부동산 3채도 거짓이고 의뢰인과 통화했던 어머니는 역할 대행 알바였다"고 실토했다. 심지어 의뢰인에게 받은 돈 7800만 원을 "전부 코인 선물 거래로 날렸다"고 말했다.탐정단의 탐문 과정에서 또 다른 여성 피해자도 확인됐다. 해당 여성 역시 같은 소개팅 어플에서 만나 의뢰인과 비슷한 시기에 똑같은 수법으로 당했고, 한 달도 채 되지 않아 1억 150만 원을 빼앗겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr