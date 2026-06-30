개그우먼 한윤서가 프러포즈를 받았다. /사진=텐아시아DB

한윤서가 프러포즈를 받았다. / 사진=TV조선

코미디언 한윤서가 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 노래자랑에서 깜짝 프러포즈를 받았다.지난 29일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 한윤서가 5주년 특집 노래자랑에 가족과 함께 출연해 유쾌함을 뽐냈다.이날 방송에서 한윤서는 본격적인 대결에 앞서 심사위원들의 등장에 긴장한 모습을 보였다. 하지만 1등 상품이 공개되자 곧바로 승부욕을 보였다. 이어 최성국 가족의 단란한 모습을 본 그는 "빨리 애를 낳아서 우리도 저렇게 했으면 1등 했지"라고 말하며 특유의 솔직한 입담으로 웃음을 자아냈다.특히 한윤서는 어머니, 남자친구와 함께 등장해 시작부터 눈길을 끌었다. 어머니가 직접 만든 다슬기 무침을 소개하는가 하면, MC들에게 감말랭이를 건네기 위해 무대로 달려가는 등 적극적인 매력으로 현장 분위기를 끌어올렸다.또한 한윤서는 가족과 함께 쿨의 '애상'을 선곡해 무대를 꾸몄다. 하지만 2절을 앞두고 갑자기 음향이 끊기는 돌발 상황이 발생해 당황한 모습을 보였다. 이어 남자친구 문준웅의 깜짝 프러포즈가 공개되자 눈물을 흘리며 뭉클함을 안겼다. 그러면서도 최신형 냉장고가 상품으로 주어지자 "얼음 나와요?"라고 물어 현장을 웃음바다로 만들었다.그런가 하면 한윤서는 남자친구와의 뽀뽀 퍼포먼스를 보여주기도 했다. 그는 남자친구의 세레나데에 "나한테는 최고의 가수예요"라며 애정을 보였다.한편 한윤서는 그간 '조선의 사랑꾼'을 통해 예비 시어머니와의 갈등, 4억5000만 원의 대출을 안고 진행한 신혼집 마련, 경제적 문제로 인한 말다툼 등 결혼을 준비하는 과정에서 겪은 크고 작은 불화를 가감 없이 공개한 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr