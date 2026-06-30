이영자 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=이영자 유튜브

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방송인 이영자가 셰프 윤남노의 새 레스토랑을 찾아 손님 전원에게 와인을 선물하는 통 큰 플렉스로 훈훈함을 안겼다.이영자는 지난 28일 자신의 유튜브 채널에 윤남노 셰프의 레스토랑을 방문한 영상을 공개했다. 이날 그는 오랜 지인의 생일을 축하하기 위해 식당을 찾았고, 메뉴판을 보며 "다 달라"며 코스 요리를 통 크게 주문했다.식사를 즐기던 중 이영자는 다른 손님들에게 "제가 영상을 찍고 있다. 최대한 안 나오게 찍겠지만 혹시 나오면 큰일 나는 관계들이 있으면 싹 지우겠다"고 농담 섞인 양해를 구해 웃음을 자아냈다. 이어 "대신 제가 와인을 하나씩 쏘겠다"며 "테이블당 와인 한 병씩 달라"고 요청했고, 예상치 못한 제안에 식당 곳곳에서는 환호와 박수가 쏟아졌다.동행인이 "너무 무리한 것 아니냐"고 묻자 이영자는 "실수했다. 술을 먹으면 안 된다"고 너스레를 떨었다. 이어 "나는 사실 많은 사랑을 받았다. 그만큼 많이 베풀어야 한다"며 "저분들에게도 평생 한여름 밤의 꿈이고, 나에게도 한여름 밤의 꿈"이라고 진심을 전했다.이영자는 윤남노 셰프를 향한 애정도 드러냈다. 그는 "내가 정말 아끼는 후배이자 좋아하는 셰프"라며 "냉장고라도 하나 사주고 싶었는데 이미 동료 셰프들이 다 선물했다고 하더라. 그래서 많이 팔아드려야겠다고 생각했다"고 말했다. 이에 와인 서빙을 맡은 셰프는 "가게 분위기가 이런 적은 처음이다. 오늘 매출도 최고를 찍고 계신다"고 감탄했다.앞서 윤남노 셰프는 레스토랑 개업을 준비하며 수천만 원대 오븐과 초대형 워크인 시설, 3000만 원이 넘는 커트러리와 접시, 글라스 등을 마련하기 위해 6억 원의 대출을 받았다고 밝힌 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr