그룹 프리스틴 출신 정은우가 팀 해체에 대해 이야기하고 있다. / 사진=정은우 SNS

성형외과 실장으로 근무하고 있는 그룹 프리스틴 출신 정은우가 팀 해체 이유에 대해 설명했다.정은우는 지난 29일 자신의 인스타그램을 통해 "제일 질문이 많았던 해체에 대해서 얘기해볼게요!!"라며 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에서 정은우는 "연습생 생활을 중 3때부터 시작했다. 저도 멤버들도 플레디스가 첫 회사였다"고 말문을 열었다.정은우는 "'프로듀스 101'에 나가고 프리스틴으로 데뷔까지 하게 됐다. 당시 총망받던 그룹이라 저도 기대가 많았다"고 전했다.그는 해체의 결정적인 계기로 회사의 멀티 레이블 체제를 꼽았다. 정은우는 "모든 전말을 다 얘기할 수는 없지만 회사가 저희 뿐만 아니라 다른 그룹들을 많이 데리고 있었고, 그래서 신경써야 될 것들이 많았다"면서 "점점 밀리게 되다 보니까 저희에게까지 기회가 오지는 못했던 것 같다"고 밝혔다.그러면서도 정은우는 "당시에는 힘들었지만 지금 생각하면 굉장히 값지고 좋은 경험이었다"며 "다시 돌아간다 해도 그 직업을 선택하고 그 회사에 들어가서 똑같이 연습생 생활을 했을 것 같다. 그 정도로 후회가 없다"고 강조했다.정은우는 어릴 적부터 '슈퍼스타 K4', '보이스 키즈' 등 여러 오디션에 참가했다. '프로듀스 101'에서는 최종 21위를 기록해 프로젝트 그룹 아이오아이 멤버로 발탁되지 못했다.아이오아이 멤버로 발탁된 임나영, 주결경과 10인조 다국적 걸그룹 프리스틴으로 2017년 3월 데뷔했으나 팀은 2019년 5월 해체됐다. 같은 해 11월 프리스틴 출신 경원, 민경, 예빈과 히나피아라는 그룹으로 재데뷔했으나 약 9개월 만에 활동을 종료했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr