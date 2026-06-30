기희현과 이상윤이 데이트를 즐기고 있다. / 사진=기희현 SNS

사진=기희현 SNS

모델 이상윤(29)과 공개 연애 중인 그룹 다이아 출신 기희현(31)이 첫 만남 비하인드를 전했다.기희현은 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.이날 한 누리꾼은 "상윤님과 어떻게 만나셨냐"고 물었다. 이에 기희현은 "이 질문이 제일 많다"며 현재 자신의 공개 연애가 큰 주목을 받고 있음을 체감했다.기희현은 "원래 체력이 바닥인 인간이라 일 끝나면 아무것도 못 하는데 그날따라 체력이 남았다"며 "친한 동생이 밥 먹자고 불렀는데 가고 싶었다"고 말했다.이어 기희현은 "검은 바지에 검정 반소매와 모자를 착용하고 누가 서 있어서 사람이 서 있는지도 몰랐다"고 이상윤의 첫인상을 회상했다. 그러면서 "만난 후 한참 뒤에 인지하고 서로 인사했다"고 덧붙였다.앞서 기희현은 지난 23일 자신의 SNS에 이상윤과 함께 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하며 연애 중임을 밝혔다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr