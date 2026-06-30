윤은혜가 확고한 결혼 종교관을 밝혔다./사진=텐아시아DB

윤은혜가 확고한 결혼 종교관을 밝혔다./사진제공=SBS

베이비복스 출신 배우 윤은혜가 확고한 결혼 종교관을 밝혔다.지난 29일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에는 김이지, 이희진, 심은진, 간미연, 윤은혜 베이비복스 완전체가 게스트로 출연했다.이날 1984년생으로 43세인 윤은혜는 “13년 넘게 연애를 안 했다”며 “술도 끊고 홀리한 생활을 하다 보니 자연스럽게 연애를 안 하게 됐다”고 설명했다. 연애 생각이 있냐는 질문에는 “예전에는 없었는데 지금은 있다”고 말했다.윤은혜는 개인적인 이상형에 대해 김이지, 심은진, 간미연 남편을 섞었으면 좋겠다며 "김이지 언니 남편은 무뚝뚝하게 츤데레 스타일이다. 심은진, 간미연 남편들은 에겐남이다. 애교가 너무 많다”고 말했다.특히 윤은혜는 결혼 상대의 조건으로 종교를 무엇보다 중요하게 본다고 밝혔다. 그는 “기독교여야 한다. 신앙이 깊은 사람이 좋다. 그래야 대화가 잘 통한다”고 설명했다.이에 탁재훈이 “완벽한 사람인데 불교면?”이라고 묻자 윤은혜는 “안 된다. 차라리 무교가 낫다”고 단호하게 선을 그었다. 또 "재미있고 술, 담배 안 하는 정도면 좋다"며 과거 이상형으로 유재석을 꼽았다.남편이 십일조(자신의 수입 일부를 하느님께 바치는 것)를 안 내겠다고 하면 어떻게 하겠냐는 질문에 윤은혜는 “제 십일조도 내고, 남편 십일조도 제가 낼 것 같다”고 답헀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr