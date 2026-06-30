이선민이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

이선민이 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

최근 수입이 10배 늘었다는 개그맨 이선민이 '말자쇼'에 출연해 방송인 유재석에게 고마움을 전했다.지난 29일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '해뜰날' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 '남들보다 늦게 엄마가 된 나, 체력도 엄마들 사이도 자신 없습니다. 저 잘할 수 있을까요?'라는 고민으로 다양한 이야기를 나눴다.'말자 할매' 김영희는 자신의 경험을 바탕으로 고민 해결을 위한 조언을 건넸다. 그는 "나도 결혼, 출산이 늦었다. 엄마로서 체력적으로 힘든 나이에 '워킹맘'이 됐다"며 "딸 어린이집 원장님보다 나이가 많다. 엄마들 모임에 가도 괜히 연장자 대우를 받는다"고 말했다.이어 그는 "요즘 영양제도 챙기고 운동도 하면서 아이와 함께하는 시간을 행복하게 보내려고 한다. 자식 이기는 부모 없다는 말이 있다. 자식한테 질지언정 스스로한테 지는 엄마가 되지 말자"라고 조언했다.이날 이선민은 "인기를 실감하냐"는 질문에 "평소 같으면 그냥 지나갔을 형, 누님들이 많이 알아봐 주셔서 조금 인기를 실감하고 있다"고 답해 눈길을 끌었다. 또 그는 "주머니 사정이 많이 나아졌다. 훌륭하신 분들 앞에서 말씀드리기 민망하지만 예전보다 수입이 10배 정도 늘었다. 중고차 한 대 값은 다달이 버는 것 같다"라며 웃어 보였다.최근 MBC '놀면 뭐하니?'에 출연해 유재석과 만났던 이선민은 그에게 받았던 문자 메시지 내용을 공개하기도 했다. 그는 "영원한 건 없다. 잠깐의 인기가 영원하지도 않고 힘들 때마저도 영원하지 않다고 사고를 유연하게 가져가려고 하고 있다. 얼마 전에는 '놀면 뭐하니?' 유재석 선배님께서 먼저 연락이 왔다"고 말했다.그러면서 "'네 덕분에 방송이 잘됐다, 고맙다, 너 좀 치더라. 곧 보자'고 하셨다. 아무것도 아닐 수 있는 한 통의 메시지가 너무 큰 힘이 됐다. 나도 나중에 시간이 흘러서 그런 선배님들처럼 멋진 길을 가고 싶다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr