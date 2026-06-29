'김부장'에서 주혜리 역을 맡은 유지안 / 사진=SBS

'김부장'에서 주혜리 역을 맡은 유지안 / 사진=SBS

배우 유지안이 데뷔작 '김부장'에서 강렬한 인상을 남겼다.지난 26일 첫 방송된 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 세상에서 가장 평범한 아빠 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 남자가 되어 싸우는 액션 드라마다. 유지안은 극 중 주학건설 회장의 딸이자 교내 막강한 영향력을 가진 주혜리 역을 맡았다.주혜리는 자신이 마음에 두고 있던 김남훈(카엘 분)과 김민지(서수민 분)가 가까워지자 김민지를 압박하기 시작했다. 결국 두 사람은 몸싸움을 벌였고, 주혜리는 사건 이후 자신이 피해자라고 주장하며 처벌을 요구했다.결국 김민지의 전학이 결정됐지만 주혜리의 괴롭힘은 끝나지 않았다. 그는 늦은 밤 김민지를 공터로 불러낸 뒤 몸싸움을 벌였고, 이 과정에서 김민지는 의식을 잃었다. 예상치 못한 상황에 당황한 주혜리는 사건이 알려질 것을 우려하며 불안한 모습을 보인 뒤 상황을 수습하려 했다.유지안은 첫 작품에서 학교 폭력을 일삼는 빌런 주혜리 역을 안정적으로 그려내며 존재감을 남겼다. 특히 상대를 가리지 않는 서늘한 눈빛과 거침없는 언행으로 주혜리의 안하무인적 면모를 그리며 시청자들의 공분을 자아냈다. 유지안이 활약 중인 '김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.한편 유지안은 판타지오 소속의 신예 배우다. 판타지오 소속 아티스트로는 배우 차은우, 김선호, 이성경, 이세영, 이창섭 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr