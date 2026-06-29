김영광은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 "요즘 저를 응원해주시고, 도움을 주고 싶다며 먼저 연락 주시는 분들이 정말 많다"며 장문의 글을 게재했다. 그는 "그 마음 하나하나가 과분할 만큼 큰 힘이 되고 있다"며 "저에게 가장 큰 도움이 되는 것은 유튜브 구독과 SNS 팔로우"라고 밝혔다. 이어 "한 사람으로서, 한 인간으로서 더 진정성 있는 모습과 행동으로 보답할 수 있도록 늘 최선을 다하겠다"고 전했다.
또 "지금까지 함께해 주셔서 감사하고 앞으로도 같은 마음으로 동행해 주시면 정말 큰 힘이 될 것 같다"며 "여러분의 응원은 결코 당연하지 않다는 것을 잘 알고 있다. 진심으로 감사드린다"고 거듭 고마움을 표현했다. 이번 글은 김영광이 최근 홍명보 전 감독을 향해 직설적인 발언을 한 뒤 올라와 더욱 관심을 모았다.
앞서 김영광은 지난 25일 틱톡 라이브 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 대한민국과 남아프리카공화국의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 경기를 지켜보던 중 "중요한 건 아직 32강 가능성이 남아 있다"며 말을 이어가다 "홍명보 나가"라고 외쳤다.
당시 홍명보 감독은 선임 과정부터 논란이 이어졌고, 대표팀이 월드컵 조별리그에서 1승 2패를 기록하며 32강 진출에 실패하자 비판 여론이 거세졌다. 결국 홍명보 감독은 성적 부진에 대한 책임을 지고 대표팀 지휘봉을 내려놓았다.
김영광의 발언은 온라인에서 빠르게 확산됐고, 팬들은 "소신 있는 발언", "속이 시원했다", "눈치 보지 않고 할 말은 했다", "용기 있는 행동" 등의 반응을 보이며 응원을 이어갔다. 테니스 선수 출신 이형택도 "영광이 화이팅"이라는 댓글을 남기며 힘을 보탰다.
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT