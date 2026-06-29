한정수가 월드컵 성적 부진에 대한 비판을 이어가고 있다. / 사진=한정수 SNS

배우 한정수가 대한민국 축구대표팀의 '2026 북중미 월드컵' 조별리그 탈락에 홍명보 감독을 향한 비판을 쏟아냈다.한정수는 28일 자신의 SNS에 "사람이라면 최소한의 양심은 지키셔야죠"라고 쓰고 "#최소한 #양심 #연봉 #반납"을 해시태그로 달았다. 함께 게시한 이미지에도 '봉사하신다 하셨으니 조금이라도 양심이 있다면 연봉이라도 반납합시다. 사람이라면'이라고 쓴소리를 적었다.이는 홍명보 감독을 겨냥한 발언으로 해석된다. 한국 축구대표팀은 이날 '2026 북중미 월드컵' 조별리그를 마친 뒤 베스트 3위 경쟁에서 밀리며 32강 진출에 실패했다. 기대를 모았던 대표팀의 조기 탈락에 비판 여론이 거세지는 가운데, 한정수 역시 공개적으로 홍명보 감독의 책임을 지적하며 연봉 반납까지 언급했다.한정수는 축구대표팀의 부진에 최근 SNS를 통해 대한축구협회, 감독 등을 향한 비판을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr