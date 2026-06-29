배우 최우식이 해외 팬으로부터 인종차별 의혹이 제기된 가운데 직접 입장을 밝히며 사과의 뜻을 전했다./사진=텐아시아DB, 최우식 SNS

배우 최우식이 해외 팬으로부터 인종차별 의혹이 제기된 가운데 직접 입장을 밝히며 사과의 뜻을 전했다./사진=최우식 SNS

배우 최우식이 해외 팬으로부터 인종차별 의혹이 제기된 가운데 직접 입장을 밝히며 사과의 뜻을 전했다.최우식은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 영문으로 "놓쳤다면 죄송합니다. 최대한 많은 사인을 하려고 했는데 시간이 너무 짧았어요. 다음에 다시 만날 수 있기를 진심으로 바랍니다"라는 글을 게재했다. 해당 글은 최근 온라인에서 불거진 '흑인 팬 패싱' 의혹을 의식한 것으로 해석된다.앞서 한 흑인 여성은 사회관계망서비스를 통해 프랑스 파리 패션쇼 현장에서 한 배우에게 인종차별을 당했다고 주장하며 영상을 공개했다. 그는 좋아하는 배우의 사인을 받기 위해 포스터와 피켓을 준비했지만, 자신과는 눈도 마주치지 않은 채 다른 팬들에게만 사인을 해준 뒤 자리를 떠났다고 주장했다.이어 "파리 패션쇼에서 최악의 경험을 했다. 나는 평소 '이거 인종차별이야'라고 쉽게 말하는 사람이 아니다. 이해가 안 되는 건 굳이 내 앞까지 와서 다른 팬들한테만 사인을 해줬다. 그 자리에 흑인은 나뿐이었다"며 당시 상황을 설명했다.이후 일부 해외 누리꾼들은 해당 주장을 옹호하며 최우식의 행동을 지적했다. 반면 다른 영상에서는 최우식이 흑인 팬들에게도 사인을 해주는 모습이 공개되면서 "차별이 아니다", "대체 무엇이 인종차별이라는 것이냐"는 반박도 이어졌다.최우식은 내년 공개 예정인 tvN 드라마 '고래별'에 출연한다. '고래별'은 일제강점기 항일운동을 배경으로 조국에 모든 것을 바친 남자와 그를 지키기 위해 목숨을 거는 여자의 이야기를 그린 작품이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr