편집자 김민경이 금전 관리에 실패한 근황을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽' 영상 캡처

편집자 김민경이 '도시여자대피소'에서 MC로 활약하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽' 영상 캡처

편집자 김민경이 극단적인 돈 관리로 통장 잔고가 바닥난 근황을 전했다.지난 28일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '도시여자대피소' 5회가 공개됐다. 영상에는 이은지, 고아성, 찰스엔터, 김민경이 출연해 '처음이라 서툴렀던 경험'을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.최근 근황을 공유하던 중 김민경은 자신의 금전 관리 실패담을 털어놨다. 그는 "돈 관리를 전혀 안 하다가 중고 만화책 4권을 8만 원이나 주고 충동구매했다"며 "살 때는 기분이 좋았는데 막상 책이 도착하니 '이러면 안 되겠다' 싶더라"고 말했다.이어 소비 습관을 고치기 위해 또 다른 충동적인 선택을 했다고 밝혔다. 그는 "이대로는 안 되겠다 싶어서 예금과 적금을 충동적으로 다 넣어버렸다. 뒷일은 전혀 생각하지 않았다"고 설명했다.결국 그의 통장에는 5만 7천 원만 남게 됐다고. 그는 "신용카드를 긁으며 버티고 있는데 현금은 한 푼도 없다. 이번 달 말까지 쓸 돈이 그것뿐이다"고 고백했다. 이를 들은 찰스엔터가 "저번에는 10만 원 있다고 하지 않았냐"고 묻자 김민경은 "그동안 그만큼 쓴 거다"라고 답해 웃음을 자아냈다.한편 김민경은 출판사에서 6년째 편집자로 근무 중이다. 그는 '민음사TV' 유튜브 채널뿐만 아니라 다양한 방송 출연을 통해 얼굴을 알렸다. 최근에는 MBC '라디오스타'에 출연해 본인이 고려대학교 출신인 것과 서울대학교 약학대학을 졸업한 뒤 로스쿨을 거쳐 김앤장에서 변호사로 재직 중인 친오빠를 공개해 '엘리트 집안'으로 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr