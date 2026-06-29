편집자 김민경이 극단적인 돈 관리로 통장 잔고가 바닥난 근황을 전했다.
지난 28일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '도시여자대피소' 5회가 공개됐다. 영상에는 이은지, 고아성, 찰스엔터, 김민경이 출연해 '처음이라 서툴렀던 경험'을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.
최근 근황을 공유하던 중 김민경은 자신의 금전 관리 실패담을 털어놨다. 그는 "돈 관리를 전혀 안 하다가 중고 만화책 4권을 8만 원이나 주고 충동구매했다"며 "살 때는 기분이 좋았는데 막상 책이 도착하니 '이러면 안 되겠다' 싶더라"고 말했다.
이어 소비 습관을 고치기 위해 또 다른 충동적인 선택을 했다고 밝혔다. 그는 "이대로는 안 되겠다 싶어서 예금과 적금을 충동적으로 다 넣어버렸다. 뒷일은 전혀 생각하지 않았다"고 설명했다. 결국 그의 통장에는 5만 7천 원만 남게 됐다고. 그는 "신용카드를 긁으며 버티고 있는데 현금은 한 푼도 없다. 이번 달 말까지 쓸 돈이 그것뿐이다"고 고백했다. 이를 들은 찰스엔터가 "저번에는 10만 원 있다고 하지 않았냐"고 묻자 김민경은 "그동안 그만큼 쓴 거다"라고 답해 웃음을 자아냈다.
한편 김민경은 출판사에서 6년째 편집자로 근무 중이다. 그는 '민음사TV' 유튜브 채널뿐만 아니라 다양한 방송 출연을 통해 얼굴을 알렸다. 최근에는 MBC '라디오스타'에 출연해 본인이 고려대학교 출신인 것과 서울대학교 약학대학을 졸업한 뒤 로스쿨을 거쳐 김앤장에서 변호사로 재직 중인 친오빠를 공개해 '엘리트 집안'으로 화제를 모았다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 28일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에는 '도시여자대피소' 5회가 공개됐다. 영상에는 이은지, 고아성, 찰스엔터, 김민경이 출연해 '처음이라 서툴렀던 경험'을 주제로 다양한 이야기를 나눴다.
최근 근황을 공유하던 중 김민경은 자신의 금전 관리 실패담을 털어놨다. 그는 "돈 관리를 전혀 안 하다가 중고 만화책 4권을 8만 원이나 주고 충동구매했다"며 "살 때는 기분이 좋았는데 막상 책이 도착하니 '이러면 안 되겠다' 싶더라"고 말했다.
이어 소비 습관을 고치기 위해 또 다른 충동적인 선택을 했다고 밝혔다. 그는 "이대로는 안 되겠다 싶어서 예금과 적금을 충동적으로 다 넣어버렸다. 뒷일은 전혀 생각하지 않았다"고 설명했다. 결국 그의 통장에는 5만 7천 원만 남게 됐다고. 그는 "신용카드를 긁으며 버티고 있는데 현금은 한 푼도 없다. 이번 달 말까지 쓸 돈이 그것뿐이다"고 고백했다. 이를 들은 찰스엔터가 "저번에는 10만 원 있다고 하지 않았냐"고 묻자 김민경은 "그동안 그만큼 쓴 거다"라고 답해 웃음을 자아냈다.
한편 김민경은 출판사에서 6년째 편집자로 근무 중이다. 그는 '민음사TV' 유튜브 채널뿐만 아니라 다양한 방송 출연을 통해 얼굴을 알렸다. 최근에는 MBC '라디오스타'에 출연해 본인이 고려대학교 출신인 것과 서울대학교 약학대학을 졸업한 뒤 로스쿨을 거쳐 김앤장에서 변호사로 재직 중인 친오빠를 공개해 '엘리트 집안'으로 화제를 모았다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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