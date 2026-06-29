윤승아가 김무열과 '참교육' 흥행을 자축했다. / 사진=윤승아 SNS

배우 윤승아가 김무열과 함께 '참교육'의 글로벌 1위를 축하했다.윤승아는 지난 28일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 윤승아는 남편 김무열과 나란히 서서 미소를 짓고 있다. 윤승아는 검은색 셋업을 착용해 단정하면서도 청순한 매력을 보여줬다. 김무열은 화이트 셔츠에 그레이 슬랙스를 입고 댄디한 분위기를 연출했다. 별다른 멘트 없이 다정한 두 사람의 분위기가 고스란히 전해졌다.이들 앞에 놓인 케이크가 눈길을 끌었다. 'Netflix No.1'이라는 글자가 새겨져 있다. 최근 김무열이 출연한 '참교육'의 흥행을 축하하는 것으로 보인다. 두 사람은 함께 케이크 촛불을 끄며 기쁨을 만끽했다. 특히 윤승아는 자신의 일인 양 기뻐해 뭉클함을 자아낸다. 김무열은 앞서 한 방송에서 "'참교육 글로벌 1위 소식을 들었을 때 아내 윤승아와 안고 울었다"고 밝힌 바 있다.윤승아와 김무열은 2015년 결혼했다. 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr