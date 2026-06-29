딘딘이 홍명보 감독의 태도를 공개 비판했다. / 사진=텐아시아 DB

래퍼 겸 방송인 딘딘이 홍명보 감독을 공개적으로 비판했다.딘딘은 지난 28일 자신의 SNS에 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 남아공전 당시 라이브 방송 일부를 게재했다. 공개된 영상에서 딘딘은 홍명보 감독의 태도에 아쉬움을 드러냈다.그는 "다들 열심히 했을 것이다. 당연히 열심히 안 한 사람이 어디 있겠나"면서도 "그러면 이제 '정말 죄송합니다. 더 좋은 성적을 냈어야 했는데 죄송합니다' 이런 태도가 있어야 한다"고 말했다. 이어 "'좋은 성적을 내려고 노력은 해봤는데 제 책임이고요'라고 하면 그걸 누가 진심으로 받아들이겠냐"고 지적했다.앞서 홍명보 감독이 이끈 대한민국 축구 국가대표팀은 '2026 북중미 월드컵'에서 32강 진출에 최종 실패했다. 이에 홍 감독은 29일 기자회견을 열고 감독직 사퇴를 발표했지만, 추가 질문을 받지 않은 채 주머니에 손을 넣고 퇴장하는 모습이 공개되면서 축구 팬들의 비판을 받았다.한편 딘딘은 과거 '2022년 카타르 월드컵'을 앞두고 대표팀과 감독을 향한 비판성 발언으로 뭇매를 맞고 공개 사과한 바 있다. 이후 축구 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에 출연하며 "예전 행동을 반성하는 마음이 있었다. 이번에는 축구를 진심으로 배우고 응원하자는 마음으로 출연했다"고 밝히기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr