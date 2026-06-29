안소희가 생일 맞은 근황을 공개했다. / 사진=안소희 SNS

안소희가 34번째 생일을 축하했다. / 사진=안소희 SNS

그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 34번째 생일을 기념했다.안소희는 지난 28일 자신의 SNS에 "HBD 0627"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 안소희는 촛불이 켜진 생일 케이크를 들고 환한 미소를 짓고 있다. 한 손에 케이크를 들고 인사를 하는 듯한 포즈를 취하거나 케이크를 뚫어져라 쳐다보는 등 다양한 포즈를 취하며 들뜬 모습을 보였다.다른 사진에서는 촛불을 불기 전 소원을 비는 모습이 담겼다. 안소희의 이름이 새겨진 화려한 케이크와 함께 행복한 생일을 보낸 것으로 보인다.안소희는 1992년생으로 올해 34세다. 과거 원더걸스 활동 시절 '국민 여동생'으로 불렸던 그는 여전히 변치 않는 동안 미모로 눈길을 끈다.안소희는 2007년 그룹 원더걸스로 데뷔해 많은 사랑을 받았다. 현재 배우로서 활동을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr