진구가 반전의 주인공으로 떠올랐다./사진제공=JTBC

진구가 반전의 주인공으로 떠올랐다./사진제공=JTBC

진구가 미워할 수 없는 야망가에서 반전 서사의 주인공으로 우뚝 섰다.JTBC 토일드라마 ‘신입사원 강회장’에서 최성그룹 장남이자 최성물산 사장 강재성 역을 맡은 진구는 극 초반 그룹의 후계 자리를 두고 쌍둥이 동생 강재경(전혜진 분)과 치열한 승계 전쟁을 벌이며 강한 야망을 보였다. 회장 자리를 향한 끝없는 욕심은 물론, 황준현(이준영 분)을 위험에 빠뜨리고 자신의 비리를 아버지 강용호 회장(손현주 분)에게 뒤집어씌우는 데 가담했다.그러나 이야기가 전개될수록 강재성은 예상치 못한 변화를 맞았다. 선을 넘어선 동생 강재경의 폭주와 자신을 이용하려 했던 장인이자 태성그룹 회장 나병모, 아내 나은세의 배신을 연이어 마주하며 신념이 흔들리기 시작했다. 무엇보다 모든 것을 잃은 듯한 순간 아버지 강용호 회장을 떠올리며 강재성의 감정선은 새로운 국면을 맞았다.강재성은 점차 의붓 막내동생 강방글(이주명 분)과 새어머니 조선희를 향해 마음을 열기 시작했고, 아버지에 대한 죄책감이 더해지며 이전과는 전혀 다른 선택을 이어갔다.종영까지 단 2회만을 남겨둔 가운데, 사망한 줄 알았던 아버지 강용호를 강재경으로부터 몰래 보호하고 있었던 강재성이 최성가를 집어삼킨 비극을 바로잡고 어떤 결말을 맞이하게 될지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr