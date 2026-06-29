'맨 끝줄 소년'이 공개 직후 글로벌 흥행 조짐을 보인다./사진제공=카카오엔터테인먼트, 넷플릭스

'맨 끝줄 소년'이 공개 직후 글로벌 흥행 조짐을 보인다./사진제공=카카오엔터테인먼트, 넷플릭스

카카오엔터테인먼트가 제작한 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'이 공개 직후 글로벌 흥행 조짐을 보인다.'맨 끝줄 소년'은 한국을 비롯해 그리스, 말레이시아, 모로코, 베트남, 싱가포르, 아랍에미리트, 이집트, 인도네시아, 일본, 태국, 필리핀, 홍콩 등 전 세계 32개국 넷플릭스 TOP10에 이름을 올렸다(6월 29일 플릭스패트롤 기준).지난 26일 공개된 '맨 끝줄 소년'은 국내는 물론 해외에서도 호평받고 있다. 해외 매체들은 "심리 게임과 은근한 긴장감이 가득한 드라마. 최민식과 최현욱의 케미스트리가 극의 흐름을 이끌어가며, 절제된 영상미로 이야기의 불안감을 효과적으로 전달한다"(Leisure Byte), "참신한 스토리텔링 방식을 자랑한다"(South China Morning Post) 등 배우들의 연기와 작품의 전개를 긍정적으로 평가했다.글로벌 시청자들의 반응도 이어졌다. 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 "절제되고 세심한 연출과 음악", "노련한 배우들이 대거 출연해 거의 모든 캐릭터가 설득력 있고 현실감 있다", "의도적으로 모호함을 남겨 드라마의 핵심 주제를 완벽하게 보여준다" 등의 반응이 이어졌다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄에 앉은 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견한 뒤 그의 글에 집착하면서 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.최민식과 최현욱의 연기 호흡도 작품의 중심축으로 꼽힌다. 최민식은 열패감을 안고 살아가는 허문오가 이강의 글에 집착하며 점차 파멸로 향하는 과정을 밀도 있게 그려냈다. 최현욱 역시 이강의 의뭉스러운 면모와 내면의 감정을 안정적인 연기로 표현하며 긴장감을 더했다.두 배우는 제작발표회에서도 서로를 향한 신뢰를 내비친 바 있다. 최민식은 "이강이라는 캐릭터에 최현욱 배우 말고 다른 배우가 떠오르지 않을 정도였다"고 말했고, 최현욱은 "선배님의 호랑이 같은 에너지가 압도적이었다"고 화답했다.허준호, 김윤진, 진경 등 배우들의 연기 앙상블도 극의 몰입도를 높이고 있다. 여기에 '우리들의 블루스', '괜찮아, 사랑이야'를 연출한 김규태 감독은 인물의 감정선과 서스펜스를 밀도 있게 쌓아 올리며 매회 강렬한 엔딩을 완성했다.공개 직후부터 글로벌 시청자들의 관심을 끌고 있는 '맨 끝줄 소년'은 넷플릭스를 통해 공개 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr