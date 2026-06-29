신혜선이 속옷 공구를 예고했다./SNS

신혜선이 속옷 공구를 예고했다./SNS

신혜선이 속옷 공구를 예고했다./SNS

tvN '2억9천 : 결혼전쟁' 우승자 신혜선이 속옷 공구를 예고했다.신혜선은 자신의 SNS를 통해 브라 브랜드 협찬 게시물을 공개하며 남편 도건우와 함께한 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신혜선은 핑크 컬러 브라톱에 스트라이프 카디건을 걸친 채 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 그는 "편한 브라를 찾았다"며 제품에 대한 만족감을 전했다.이어 공개된 사진에서는 남편 도건우와 얼굴을 맞댄 채 다정한 포즈를 취했다. 두 사람은 편안한 차림으로 자연스러운 신혼 분위기를 연출하며 여전한 애정을 보였다.한편 신혜선과 도건우는 2023년 방송된 tvN 커플 서바이벌 프로그램 '2억9천 :결혼전쟁'에 출연해 최종 우승을 차지하며 결혼 자금 2억9000만 원의 주인공이 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr