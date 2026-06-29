이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 베이비복스 윤은혜가 13년째 이어오고 있는 자기관리 습관을 공개했다.28일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 윤은혜가 스페셜 게스트로 출연해 꾸준한 몸매 관리 비결을 솔직하게 털어놨다.이날 신동엽은 윤은혜를 소개하며 "흰쌀밥, 탄산음료, 술을 끊은 지 무려 13년이 됐다고 하더라"고 운을 뗐다.윤은혜는 담담한 표정으로 "술은 13년 안 마신 것 맞다. 흰쌀밥은 제가 너무 좋아해서 잡곡밥이랑 섞어 먹으려고 하고 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.이어 신동엽이 "술을 그렇게 한 번에 딱 끊은 것이냐"고 묻자 윤은혜는 망설임 없이 "그렇다"고 답했다.이에 신동엽은 "하긴 뭐 평생 마실 양을 다 먹었으니까. 마실 만큼 마셨지 그래. 총량의 법칙이라는 게 있다"고 농담을 건넸고, 스튜디오는 웃음으로 물들었다.앞서 자신의 유튜브를 통해 몸무게를 공개했던 윤은혜는 당시 169cm에 47~48kg을 유지 중이라고 밝혔다. 영상에서는 몸에 밀착되는 레깅스 스타일링으로 군더더기 없는 실루엣을 드러냈고, 잘록한 허리와 늘씬한 비율, 탄탄한 보디라인이 그대로 드러나며 시선을 사로잡았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr