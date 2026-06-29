Keyveatz Track Preview Image / AOMG

그룹 키비츠(Keyveatz)가 데뷔곡 'OXY'(옥시)의 두 번째 뮤직비디오 티저와 음원 일부를 공개했다.에이오엠지(AOMG)의 첫 걸크루 키비츠는 공식 SNS를 통해 첫 번째 EP 'OXY_GEN'(산소)의 타이틀곡 티저 영상을 선보였다. 영상에는 힙합 장르 기반의 음악에 맞춰 댄서들과 안무를 소화하는 다섯 멤버의 모습과 함께 시그니처 훅인 "OXY. TURN THE OXY UP" 구절이 담겼다.이번 타이틀곡 'OXY'는 서브컬처와 언더그라운드 힙합 요소를 차용했으며, 식구(SIKKOO)의 200 (EBACK, 이백)이 프로듀싱에 참여했다. 앞서 키비츠는 지난 4월 선공개 더블 싱글 'Key Beats'(키 비츠)를 발표한 이후 'KCON JAPAN 2026' (케이콘 재팬,), '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌' 및 18개 대학 축제 무대에 오른 바 있다.키비츠의 데뷔 EP 'OXY_GEN'은 30일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다. 같은 날 저녁 서울 YES24 원더로크홀에서 데뷔 팬 쇼케이스 'OXY_GEN : MESSY ROOM'(옥시_젠 : 메시 룸)을 개최한다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr