방송인 신아영이 2026 북중미 월드컵 한국 국가대표팀의 32강 진출 실패 소식에 믿기지 않는 듯한 반응을 보였다. / 사진=신아영 SNS

스포츠 아나운서 출신 신아영이 대한민국 축구 대표팀의 32강 진출 탈락에 심경을 간접적으로 표출했다.신아영은 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 ".....???"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 신아영이 32강 진출 실패 기사들을 확인하고 있는 모습. 당혹감을 표출한 그는 이내 사실을 확인하곤 "가짜 뉴스일 거야"라며 믿기지 않는 듯한 반응을 보였다.홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀은 이날 월드컵 32강 토너먼트 진출에 최종 실패했다. 홍 감독은 이른바 '황금 세대'라 불리는 손흥민, 이강인, 김민재, 황희찬 등의 선수들을 보유하고도 수준 이하의 경기력을 보여줘 강한 비난을 받고 있다. 이에 홍 감독은 29일(한국 시각) 멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 "오늘 국가대표 감독직에서 물러나고자 한다"며 사임의 뜻을 밝혔다.한편 하버드대학교 출신인 신아영은 3년간 대한축구협회 이사로 활동했다. 2021년 1월 27일 발표된 대한축구협회 54대 집행부 명단에서 이사진에 합류한 것이 확인됐다. 이후 2023년 대한축구협회 승부조작 축구인 사면 및 번복 사건으로 2023년 사임했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr