토일드라마 영상 캡처 / 사진 제공: JTBC

토일드라마 영상 캡처 / 사진 제공: JTBC

'신입사원 강회장' 손현주가 기적적으로 생존해있음이 밝혀졌다.지난 28일 방송된 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'(크리에이터 김순옥/ 극본 현지민/ 연출 고혜진/ 제작 SLL, 코퍼스코리아/ 원작 산경) 10회에서는 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 황준현(이준영 분)이 강용호를 해친 범인의 정체를 알아챈 가운데 죽은 줄 알았던 강용호의 생존이 뒤늦게 확인됐다.이에 10회 유료가구 시청률은 수도권 11.1%, 전국 11.1%로 자체 최고 시청률을 기록했고 분당 최고 시청률은 수도권 기준 12.1%을 기록했다. 또한 2049 남녀 타깃 시청률은 전국 4.0%로 일요일에 방송된 전체 프로그램 중 1위를 차지했다. (닐슨코리아 기준)이날 황준현은 강재경(전혜진 분)의 곁에서 심복 행세를 하는 동시에 강재경이 강용호를 죽였다는 결정적 증거를 찾는 데 집중했다. 사건 당일 병원 CCTV가 공교롭게도 점검 중이었다는 사실을 파악한 황준현은 담당자를 추적했고 강재경 역시 같은 인물을 쫓고 있음을 확인한 뒤 담당자가 사건의 실마리를 쥐고 있음을 확신했다.담당자의 행방을 찾아낸 황준현은 자연스러운 실랑이 끝에 그의 휴대전화를 손에 넣고 '돈줄' 이라는 연락처로 시간과 장소, 금액을 보내며 담당자와 접촉한 인물의 정체를 확인하려 했지만 약속 장소에 나타난 인물은 다름 아닌 나병모(정재성 분) 회장의 비서였다. 나병모가 강재경의 약점을 쥐기 위해 병원 보안 직원을 매수해 CCTV 영상을 손에 넣으려 했던 것.나병모는 곧장 강재경을 향해 본색을 드러냈다. 언론사에 병원 CCTV 속 강재경의 모습이 담긴 제보를 보내 강재경을 불안하게 만든 데 이어 직접 강재경을 찾아가 아직 계약이 이행 중인 수소 사업 기술을 잔금도 치르지 않은 채 넘기라며 몰아붙였다. 또한 강재경이 자신이 강용호를 죽이지 않았다고 고백해도 죽인 것으로 믿게 만들면 된다는 말로 소름끼치게 했다.이대로라면 강재경은 회장 자리를 지키더라도 나병모의 꼭두각시로 살아갈 수밖에 없는 상황에 황준현에게 배후에 나병모가 있다고 털어놓았고 황준현은 자신이 해결하겠다고 답했다. 이후 강재경을 버리고 나병모에게 붙은 것처럼 판을 짜며 나병모의 악행을 입증할 결정적 증거를 찾았다.그러던 중 강용호 회장이 갑작스레 별세한 그 날 나병모의 딸이자 자신의 며느리인 나은세(이서안 분)의 다친 발목과 사건 당일 강재경이 비상계단을 이용했다는 간호사의 증언을 퍼즐처럼 맞춰본 황준현은 강재경에게 오랜 열등감을 품어온 나은세가 강재경에게 죄를 뒤집어씌우기 위해 그녀의 행세를 하며 강용호를 살해했다고 알아챘다.강재경에서 나병모, 다시 나은세까지 범인으로 의심받는 인물이 뒤바뀌며 혼란스러운 가운데 강재경의 남편 민석도(권해성 분)가 남몰래 찾아간 별장에서 죽은 줄 알았던 강용호를 강재성(진구 분)이 지극정성으로 돌보고 있는 사실이 밝혀졌다.JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr