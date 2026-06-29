이영자가 지인과 함께 윤남노 셰프의 식당에 방문했다. / 사진=텐아시아DB

이영자가 박세리에게 술을 배웠다고 털어놨다. / 사진='이영자 TV' 유튜브 캡쳐

방송인 이영자가 골프 선수 박세리에게 술을 배웠다고 고백했다.지난 28일 유튜브 채널 '이영자 TV'에는 '윤남노 식당 풀코스로 즐긴 이영자의 여름휴가'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 지인과 함께 윤남노 셰프가 운영하는 식당에 방문한 이영자의 모습이 담겼다.윤남노 셰프의 식당에 간 이영자는 "지인이 오늘 생일이라 가격대 있는 걸 대접하고 싶다"고 말했다. 이를 들은 윤남노 셰프는 "아까 (지인이) 샴페인 좋아한다고 했다"고 말했고 이영자는 고민 없이 비싼 샴페인을 주문했다. 메뉴판을 살피더니 "전 메뉴 도전하겠다"며 "처음부터 끝까지 다 달라"고 외쳐 놀라움을 자아냈다. 이영자는 새로 개업한 윤남노 셰프를 응원하기 위해 고가로 팔아주겠다는 의도를 전했다.지인과 샴페인을 먹던 이영자는 "내가 (술이) 많이 늘었다"고 말했다. 이에 지인이 "원래 술 안 먹었는데"라고 말하자 "박세리 씨가 가르쳐줬다"고 답했다. 그는 "골프를 가르쳐주지 않고 술을 가르쳐줬다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr