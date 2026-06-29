김대명이 '맛잘알' 면모를 뽐냈다./사진제공=JTBC

김대명이 '맛잘알' 면모를 뽐냈다./사진제공=JTBC

배우 김대명이 다이어트 중임에도 음식에 남다른 애정을 보였다.지난 28일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해') 77회에는 KBS2 새 토일드라마 '결혼의 완성'에서 호흡을 맞추는 남궁민과 김대명이 게스트로 출연했다.김대명은 '슬기로운 의사생활' 당시에 비해 슬림해진 비주얼로 시선을 사로잡았다. 그는 "촬영할 때마다 역할에 맞춰서 찌우기도 하고 빼기도 한다. 받은 돈이 있어서"라고 입금 후 다이어트 했다고 밝힌 바 있다.이날 김대명은 하루에 8차까지 다닐 정도로 연예계 대표 '맛잘알'이라며 맛집을 줄줄 꿰고 있다고 밝혔다. 그는 "성격이 많이 내성적이라 사장님께 쉽게 말은 못 건다. 너무 좋은 곳이면 2, 3년 계속 다니다가 은근슬쩍 말을 건다"고 말했다.사장님과 절친한 친구가 된 적도 있다는 김대명은 "서촌에 있는 식당을 15년 전부터 갔다. 사장님과 인간적으로 친구가 돼서 같이 여행도 다니고 가족 대소사도 다 안다. 어머님과도 다 친해졌다"고 밝혔다.맛집을 찾아갔는데 생각보다 별로면 어떻게 반응할 거냐고 묻자 김대명은 "어땠냐고 물어보면 안 좋은 것에서도 좋은 점을 찾으려고 노력한다"며 "칼국수집에 갔는데 면이 불어 있으면 '이 집 음식은 소화가 정말 잘 될 거같다'고 한다"고 말했다.김대명은 "작품 할 때 냉장고를 비워두고 시작한다. 끝날 때쯤 중간중간 채워놓는다. 차곡차곡 쌓이는 걸 보며 '드라마 곧 끝난다. 끝나자마자 해먹어야지' 한다"고 말했다.다행히 녹화 당시 '결혼의 완성'이 촬영 막바지였던 만큼, 김대명의 냉장고에는 식재료들이 가득했다. 김대명은 냉장고에 있는 편의점 빵에 대해 "이 빵이 냉장고에 있다는 건 제가 전날 술을 마셨다는 거다. 술을 먹고 들어갈 때 왜 그렇게 편의점을 가는지 모르겠다"며 "보름달빵이 막걸리와 진짜 어울린다. 한잔 마시고 보름달빵 한입 먹으면 여기가 어딘지 모를 정도"라고 설명했다.냉장고에 있는 식재료들을 설명하는 김대명을 본 MC들은 "연기할 때랑 많이 다르다. 눈이 반짝반짝하다"고 말했고, 남궁민도 "이렇게 말을 잘할 거라고는"이라며 놀라워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr