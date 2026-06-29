그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 전시장(왼쪽)과 무대 아래(오른쪽)에서 큰 분위기 차이를 보여주고 있다. / 사진=뷔 SNS

사진=뷔 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 무대 위와 아래에서 큰 차이의 매력을 보였다.뷔는 지난 28일 자신의 인스타그램에 "이 츄러스 진짜 맛있어! 마드리드, 다음에 또 보자. 모두 사랑해! 🙂‍↕️♥️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 뷔가 월드투어 중 일상을 즐기고 있는 모습. 특히 미술관 내부에서 뷔는 어린아이처럼 순한 면모를 보인 반면, 무대 의상을 착용한 후에는 강렬한 포스가 느껴지는 분위기를 뽐내 반전 매력으로 눈길을 끌었다.한편 뷔가 속한 방탄소년단은 지난 12일과 13일 양일간 부산아시아드 주 경기장에서 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'(방탄소년단 월드 투어 '아리랑')로 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr