'흑백요리사2' 우승자 최강록이 '놀러코스터'에서 속내를 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

최강록이 '놀러코스터'에서 속내를 밝혔다. / 사진=MBC

최강록이 '놀러코스터'에서 속내를 밝혔다. / 사진=MBC

넷플릭스 '흑백요리사' 우승으로 상금 3억원을 받고 현재 활발하게 방송 활동을 이어가고 있는 최강록 셰프가 속내를 밝혔다.지난 28일 방송된 MBC 예능 '놀러코스터'에서는 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀이 유럽 롤러코스터의 끝판왕 레드 포스, 120년의 역사를 자랑하는 스페인 최초 테마파크 등을 즐기는 모습이 공개됐다.앞서 노홍철, 최강록, 고경표, 빠니보틀은 스페인을 대표하는 테마파크의 인기 롤러코스터들을 연이어 체험했다. 네 사람이 마지막으로 마주한 코스는 유럽 최고 높이와 속도를 자랑하는 레드 포스였다.마침내 레드 포스에 오른 멤버들은 아파트 40층 높이에서 시속 180km로 하강하는 코스를 체험했다. 짧지만 강렬했던 탑승은 네 사람의 스페인 첫 투어를 마무리하는 하이라이트가 됐다.첫 번째 테마파크 투어를 마친 멤버들은 1899년 문을 연 스페인 최초의 놀이공원으로 향했다. 티비다보산 중턱에 자리한 이곳에서는 바르셀로나 전경이 한눈에 펼쳐졌다. 회전목마와 관람차가 어우러진 풍경은 앞선 놀이기구들과는 또 다른 분위기를 자아냈다.그러나 훈훈한 분위기는 오래가지 않았다. 테마파크의 상징인 탈라이아에 오른 네 사람은 예상 밖의 높이와 흔들림에 크게 당황했다. 빠니보틀은 "얜 명확히 무서워"라고 외쳤고, 노홍철 역시 연신 신을 찾으며 긴장감을 감추지 못했다. 멤버들은 "제발 멈춰!"를 외쳤고, 최강록과 고경표는 서로를 붙잡은 채 눈물까지 보였다.그런가 하면 출연진들의 진솔한 대화도 눈길을 끌었다. 평소 감정을 쉽게 보여주지 않던 내향형 최강록은 방송 이후 쏟아진 관심에 대해 "낯설고 무섭기도 하다"며 "내가 이럴 자격이 있나"라고 솔직한 심경을 털어놨다.이에 노홍철은 최강록에게 과거 신동엽에게 들었다는 "익명성을 잃는다는 건 큰일이다. 항상 조심하고 생각을 깊게 하라"는 조언을 전했다. 이어 최강록은 "화장실 잠금 버튼을 누르면 온전한 내 세상이 된다"며 대중의 시선을 피해 혼자 생각을 정리하는 시간을 갖는다고 털어놨다.한편 네 사람의 다음 여행지는 독일이다. 유럽에서 가장 많은 테마파크를 보유한 나라로 알려진 만큼, 이들이 독일에서는 어떤 놀이기구와 색다른 경험을 마주하게 될지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr