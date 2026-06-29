모델 이상윤이 그룹 다이아 출신 기희현과 데이트 현장을 공유했다. / 사진=이상윤 SNS

사진=이상윤 SNS

모델 이상윤(29)과 그룹 다이아 출신 기희현(31)이 데이트 현장을 대거 기록했다.이상윤은 지난 28일 자신의 인스타그램에 "겨울기록☃️❄️"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이상윤이 기희현과 데이트를 즐기고 있는 모습. 특히 두 사람은 커플 화보를 방불케 하는 비주얼을 보이는가 하면 서로 러닝을 함께하는 등 깊어진 애정을 보여 눈길을 끌었다.앞서 기희현은 지난 23일 자신의 SNS에 "OSAKA 하윙..!"이라는 문구와 함께 CCTV 영상을 업로드하며 연애 중임을 밝혔다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr