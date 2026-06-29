장동민과 데이식스 영케이가 각 공식행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'최우수산'이 섬 탈출 서바이벌이라는 색다른 콘셉트로 웃음과 긴장감을 동시에 안겼다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'최우수산'이 섬 탈출 서바이벌이라는 색다른 콘셉트로 웃음과 긴장감을 동시에 안겼다.지난 28일 방송된 MBC '최우수산' 6회에서는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형, 데이식스 영케이가 고양이 군단이 점령한 섬을 탈출하는 서바이벌 게임에 도전했다. 예능과 추리, 액션을 결합한 전개가 색다른 재미를 선사했다.최근 7회 연장을 확정한 '최우수산'은 등산뿐 아니라 토크와 콩트 등 다양한 장르로 영역을 넓히며 새로운 변화를 예고했다. 역술가 박성준의 조언에 따라 부족한 기운을 채워줄 귀인으로 영케이를 게스트로 초대해 본격적인 여정을 시작했다.멤버들은 갑작스럽게 납치된 뒤 정체불명의 섬에서 포상금 300만 원이 걸린 탈출 미션에 투입됐다. 아시아 파쿠르 챔피언십 우승자와 스턴트 팀으로 구성된 고양이 군단의 추격을 피해 섬 곳곳에 숨겨진 힌트와 퍼즐을 찾으며 치열한 두뇌 싸움을 펼쳤다.장동민과 영케이는 비밀리에 '쥐니어스 연합'을 결성해 고양이 집에 숨겨진 힌트를 노렸다. 그러나 고양이를 유인하던 허경환, 붐, 양세형은 진입 팀의 계획을 배신으로 오해했고, 결국 고양이들에게 위치를 알려주며 작전은 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 궁지에 몰린 장동민과 영케이는 긴 나무막대를 이용해 반격에 나섰지만 허무하게 실패했다.이후 퍼즐과 열쇠를 둘러싼 경쟁도 이어졌다. 허경환과 양세형은 고양이 집에서 발견한 퍼즐을 통해 선장의 위치를 확인했고, 영케이가 찾은 열쇠 꾸러미에서 열쇠를 챙겨 곧바로 선장을 찾아갔다. 하지만 처음 손에 넣은 열쇠는 배 열쇠가 아니었고, 멤버들은 다시 수색에 나섰다.결국 양세형이 배 열쇠를 찾아내 선장의 트럭에 가장 먼저 올라탔다. 영케이도 재빨리 마지막 자리를 차지하며 '쥐니어스 연합'을 함께했던 장동민을 뒤로한 채 탈출에 성공했다. 장동민은 자전거를 타고 끝까지 뒤쫓았지만 영케이에게 들려 나가며 웃음을 안겼다.최종 승자가 된 JYP엔터테인먼트 소속 아이돌 영케이는 "엄마, 아빠 내가 동민이 형님을 이겼어요!"라고 기뻐했고, 장동민은 "나를 배신한 죄, 지구 끝까지 따라가겠어!"라며 분노를 표했다. 그러나 포상금 300만 원을 양세형이 뱃삯으로 모두 지불해야 하는 반전이 펼쳐졌고, 영케이는 "형은 적어도 의리라도 지켰죠. 전 아무것도 안 남았어요"라고 말해 마지막까지 웃음을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr