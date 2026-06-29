안정환이 공식석상에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

안정환이 '티키타카쇼'에서 소신을 밝혔다. / 사진='티키타카쇼' 캡처

안정환이 '티키타카쇼'에서 소신을 밝혔다. / 사진='티키타카쇼' 캡처

축구선수 출신 방송인 안정환이 축구협회 옹호 논란을 정면 반박했다.지난 28일 공개된 틱톡 예능 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 안정환은 김남일, 윤장현과 함께 대한민국의 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 탈락에 대한 생각을 밝혔다.앞서 안정환은 남아공전 패배 이후 한국 대표팀을 향한 비난 여론이 거세지자 쓴소리를 한 바 있다. 당시 그는 "일반 축구 팬들은 그렇게 이야기할 수 있다. 하지만 되지도 않은 것들이 이상하게 떠들더라"고 말해 축구협회를 옹호한다는 비판을 받았다.또 그는 "왜 손흥민을 일찍 뺏느냐고 하는데 거기서 조규성의 헤딩 골이 터졌다고 생각해보라. 그냥 무턱대고 말하지 말라. 나는 대표팀 편이지, 홍 감독 편이 아니다. 후배들이 잘되길 바라기에 되지도 않은 걸로 어그로를 끄는 행동이 꼴 보기 싫다"고 말해 대중의 이목을 끌었다.이에 대해 안정환은 "나도 잘못했다. (그런데) 내 말이 욕은 아니지 않나. 나도 그렇게 표현할 자유가 있다" 말했다. 또 축구협회를 감싼다는 의견에 대해 그는 "나보고 축구협회 한자리 맡고 싶어 한다는데 나는 정몽규 회장 앉아있는 13년 동안 축구협회에 들어간 적 한 번도 없다"고 설명했다.그러면서 "나는 그곳에서 일을 안 했다. 그 사람이랑 똑같이 되기가 싫었기 때문이다. 그 사람들이랑 나는 상관없다. 그러니 이런 부분에 대해 비판은 하지 말아 달라는 것"이라고 덧붙였다.또 한 번 작심 발언을 하기도 했다. 안정환은 "또 잘못되면 협회 가서 1인 시위를 하겠다. 새로 완전히 바뀐 협회가 그러면 1인 시위를 하고 축구계를 떠날 거다. 지금은 청소가 되는 과정이다. 이게 반복되면 시위를 할 것"이라고 강조했다.한편 대한민국 대표팀은 지난 25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아공에게 0대1로 패배했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr