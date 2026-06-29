린이 이혼을 밝힐 당시 당시를 회상했다.
지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 가수 린이 절친 백지영과 만니는 모습이 담겼다.
이날 린은 '결혼 14년차' 백지영에게 “너무 대단한 것 같다. 가정을 이뤄서 아이, 자녀 잘 키우고”라며 말문을 열었다. 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼해 2017년 딸 정하임 양을 낳았다.
이에 백지영은 “부부의 인연이라는 게 정말 신비롭고 신성한 것 같다. 지킬 수 없을 만큼 힘든 게 맞다. 지키는 것도 훌륭한데 지킬 수 없어서 헤어지는 게 훨씬 더 어려운 일 같다"며 "네가 그 이야기를 우리에게 했을 때 너무 힘들었겠다는 생각을 많이 했다”고 린의 이혼을 언급했다. 린은 가수 이수와 2014년 결혼했지만, 결혼 11년 만인 지난해 이혼 소식을 알렸다. 슬하에 자녀는 없었다.
린은 “언니한테 제일 먼저 말하려고 ‘불후의 명곡’ 끝나고 언니에게 달려갔다. 그 자리에 윤종신 오빠, 김범수 오빠 등이 있었다. 몰래 이야기하려고 했는데 언니가 '세진이가 할 얘기 있다'고 했다. 그런데 종신이 오빠가 할 얘기 있는 거면 이혼 아니면 임신이라고 했었다"고 회상했다.
백지영은 “그래서 거기서 말한 거냐. 나한테만 말하려고 한 거였냐”며 놀랐고, 린은 “다들 자연스럽게 넘어가 줬다. 말했다는 것만으로도 누군가한테 공식적으로 알린 것 같은 기분이었다. 그때 언니가 갑자기 울었다”고 덧붙였다.
이에 백지영은 “속상했다”며 “철부지 같이 소주 마신 게 엊그제 같은데 이 정도로 나이를 먹었다”고 말했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 28일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 가수 린이 절친 백지영과 만니는 모습이 담겼다.
이날 린은 '결혼 14년차' 백지영에게 “너무 대단한 것 같다. 가정을 이뤄서 아이, 자녀 잘 키우고”라며 말문을 열었다. 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼해 2017년 딸 정하임 양을 낳았다.
이에 백지영은 “부부의 인연이라는 게 정말 신비롭고 신성한 것 같다. 지킬 수 없을 만큼 힘든 게 맞다. 지키는 것도 훌륭한데 지킬 수 없어서 헤어지는 게 훨씬 더 어려운 일 같다"며 "네가 그 이야기를 우리에게 했을 때 너무 힘들었겠다는 생각을 많이 했다”고 린의 이혼을 언급했다. 린은 가수 이수와 2014년 결혼했지만, 결혼 11년 만인 지난해 이혼 소식을 알렸다. 슬하에 자녀는 없었다.
린은 “언니한테 제일 먼저 말하려고 ‘불후의 명곡’ 끝나고 언니에게 달려갔다. 그 자리에 윤종신 오빠, 김범수 오빠 등이 있었다. 몰래 이야기하려고 했는데 언니가 '세진이가 할 얘기 있다'고 했다. 그런데 종신이 오빠가 할 얘기 있는 거면 이혼 아니면 임신이라고 했었다"고 회상했다.
백지영은 “그래서 거기서 말한 거냐. 나한테만 말하려고 한 거였냐”며 놀랐고, 린은 “다들 자연스럽게 넘어가 줬다. 말했다는 것만으로도 누군가한테 공식적으로 알린 것 같은 기분이었다. 그때 언니가 갑자기 울었다”고 덧붙였다.
이에 백지영은 “속상했다”며 “철부지 같이 소주 마신 게 엊그제 같은데 이 정도로 나이를 먹었다”고 말했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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