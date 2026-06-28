사진=김나영 유튜브

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방송인 김나영과 가수 겸 화가 마이큐가 서울 용산구청을 찾아 혼인신고를 마쳤다.28일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '혼인신고하던 날♥'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 "드디어 혼인신고를 하러 왔다"고 설레는 마음을 드러냈다. 그는 "좀 더 지켜보다가 하려고 했는데 비행기 마일리지도 그렇고 자동차 보험료도 부부로 하면 혜택이 크더라"며 현실적인 이유를 털어놨다.이를 들은 마이큐는 "나는 DAY1부터 원했다. 도망 못 가게 내가 묶어놔야지"라고 너스레를 떨었고, 김나영은 "그래도 아직 내가 마음을 다 준 건 아니다. 계속 긴장해야 한다"고 받아치며 웃음을 자아냈다.두 사람은 혼인신고서를 꼼꼼히 작성한 뒤 제출했고, '제출 후 취소 불가'라는 문구를 확인한 김나영은 "혼인신고 완료했다. 이제 못 물러. 마이큐, 취소 불가야"라고 말했다. 이에 마이큐는 "예스"라고 답하며 환한 미소를 지었다. 이후 구청 포토존에서 기념사진까지 남기며 새로운 출발을 기념했다.혼인신고를 마친 김나영은 자신이 좋아하는 튤립 꽃다발을 선물받고 감동했다. 그는 "얼마 전 튤립을 사고 싶다고 생각했는데 이렇게 예쁜 색깔만 모아서 준비해 줬다"며 행복한 표정을 감추지 못했다.혼인신고 이후 처음 맞은 어버이날 모습이 공개돼 더욱 뭉클함을 안겼다. 테니스를 마치고 돌아온 김나영은 두 아들 이준, 신우가 준비한 편지를 읽기 시작했다. 이준은 "엄마 아빠께 저를 키워주셔서 감사해요. 행복하게 살아요"라고 적으며 마이큐를 자연스럽게 '아빠'라고 표현했다.영어 편지에는 "엄마는 언제나 나를 응원해주고 행복하게 해준다", "엄마는 나를 안전하고 행복하게 느끼게 해준다", "축구보다도 엄마를 더 소중하게 생각한다"는 진심이 담겨 있었다. 이를 읽던 김나영은 끝내 눈물을 보였다.마이큐는 결국 눈물을 흘리며 "태어나서 이렇게 행복을 느꼈던 게 처음인 것 같다"고 말했다. 김나영 역시 "신우와 이준이가 어쩌면 처음으로 편안하게 겪는 첫 번째 어버이날인 것 같다"고 의미를 부여했다.이어 "작년 어버이날까지는 아이들이 마이큐를 '아빠'라고 부르지 못하고 '엉클'이라고 했다. 편지를 쓸 때도 어떻게 써야 할지 마음이 편하지 않았을 것"이라며 "이번에는 처음으로 진짜 편하게 엄마, 아빠에게 편지를 쓴 것 같아서 더 감동이었다"고 털어놨다.아이들의 진심 어린 마음에 감동한 마이큐는 "더 잘해야겠다. 더 다정하게 하고, 더 시간을 많이 보내고, 더 많이 사랑하자"고 다짐했다.혼인신고 이후 달라진 점도 공개됐다. 김나영은 "혼인신고를 하고 나니까 싸워도 끝까지 안 가는 것 같다"고 말했고, 마이큐는 "너그러운 마음이 생긴 것"이라고 답했다. 김나영은 "귀찮아서가 아니라 그냥 서로를 인정하게 되는 것 같다. 사랑이니까 인정하게 되는 것"이라고 덧붙이며 더욱 단단해진 가족의 모습을 전했다.한편 김나영은 지난 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어왔으며, 지난해 결혼식을 올린 데 이어 이번 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr